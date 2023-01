No hay rectificación que valga: los "premios" Razzie tocan fondo nominando a una niña de 12 años y merecen ser ignorados de una vez por todas

No soy especial simpatizante de los premios Golden Raspberry, popularmente conocidos como los Razzies. Los presuntos galardones, creados en 1980 por el crítico de cine John J.B. Wilson, además de absurdos, son otra muestra de cómo puede prevalecer lo destructivo cuando se busca un poco de notoriedad y atraer los focos atacando el trabajo de otros y no analizando su labor de forma constructiva.

Por supuesto, muchos defenderán a los anti-Óscar argumentando que no son más que una broma. De hecho, son muchos los cineastas e intérpretes que han entrado al trapo asistiendo a la ceremonia de entrega e, incluso, reclamando su estatuill, incluyendo a Tom Selleck, Paul Verhoeven, Tom Green, Ben Affleck o Sandra Bullock. Pero este año, la broma ha ido much más lejos de lo que debería.

El anuncio de las nominaciones a los Razzie 2023 ha incluido en su categoría de peor actriz a Ryan Kiera Armstrong, la protagonista de 'Ojos de fuego', la última adaptación de la novela de Stephen King. Hasta aquí, en teoría, todo correcto; el problema aparece cuando caemos en cuenta de que la candidata es una niña de tan sólo doce años.

En un mundo en el que muchos luchan —o luchamos— por que se dé a la salud mental la importancia que merece y en el que la problemática del suicidio infantil y adolescente está lejos de remitir parece innecesario tener que matizar lo espinoso del asunto. No obstante, han sido varias las voces que se han alzado en redes sociales criticando duramente la última absurdez —por llamarla de algún modo— de los Golden Raspberry.

The razzies are already mean-spirited & classless, but to nominate a kid is just repulsive & wrong. Why put a kid at risk of increased bullying or worse? Be better.