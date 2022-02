Las nominaciones a los Razzie 2022 nos sorprenden con una categoría exclusiva para Bruce Willis

Los premios Razzie han sido puntuales un año más al anunciar sus nominaciones el día anterior a conocer los aspirante a los próximos Óscar. Además, este año han tenido una ocurrencia de lo más llamativa al inaugurar una nueva categoría para elegir únicamente cuál ha sido la peor interpretación de Bruce Willis en 2022.

Y es que el protagonista de grandes títulos como 'Jungla de Cristal' o 'El sexto sentido' hace tiempo que centró su carrera en haber breves apariciones en películas pensadas para ser estrenadas directamente en digital y que no se caracterizan por ser muy buenas. De hecho, solamente en 2021 participó en ocho producciones de esas características, aspirando al Razzie por todas ellas.

Por lo demás, sorprenden nominaciones como la de Ben Affleck a peor actor secundario por su gran trabajo en 'El último duelo', categoría en la que también aparece Jared Leto por su inolvidable Paolo de 'La casa Gucci', papel por el que sería raro que no acabe también nominado al Óscar.

Lista completa de nominados

Los ganadores se anunciarán el próximo 26 de marzo. A continuación encontraréis la lista completa de nominaciones a los premios Razzie 2022:

Peor película

'Lady Di: El musical'

'Infinite'

'Space Jam: Nuevas leyendas'

'La mujer en la ventana'

Peor director

Christopher Ashley por 'Lady Di: El musical'

Stephen Chbosky por 'Querido Evan Hansen'

'Coke' Daniels por 'Karen'

Renny Harlin por 'Ladrones de élite'

Joe Wright por 'La mujer en la ventana'

Peor actor

Scott Eastwood por 'Instinto peligroso'

Roe Hartrampf por 'Lady Di: El musical'

LeBron James por 'Space Jam: Nuevas leyendas'

Ben Platt por 'Querido Evan Hansen'

Mark Wahlberg por 'Infinite'

Peor actriz

Amy Adams por 'La mujer en la ventana'

Jeanna de Waal por 'Lady Di: El musical'

Megan Fox por 'Midnight in the Switchgrass'

Taryn Manning por 'Karen'

Ruby Rose por 'Una noche de venganza'

Peor actriz de reparto

Amy Adams por 'Querido Evan Hansen'

Sophie Cookson por 'Infinite'

Erin Davie por 'Lady Di: El musical'

Judy Kaye por 'Lady Di: El musical'

Taryn Manning por 'Every Last One of Them'

Peor actor de reparto

Ben Affleck por 'El último duelo'

Nick Cannon por 'Ladrones de élite'

Mel Gibson por 'Instinto peligroso'

Gareth Keegan por 'Lady Di: El musical'

Jared Leto por 'La casa Gucci'

Peor guion

'Lady Di: El musical'

'Karen'

'Ladrones de élite'

'Twist'

'La mujer en la ventana'

Peor interpretación de Bruce Willis en 2021

Bruce Willis por 'American Siege'

Bruce Willis por 'Apex'

Bruce Willis por 'Cosmic Sin'

Bruce Willis por 'Deadlock'

Bruce Willis por 'Fortress'

Bruce Willis por 'Midnight in the Switchgrass'

Bruce Willis por 'Sin escapatoria'

Bruce Willis por 'En tierras peligrosas'

Peor pareja

Cualquier miembro del estúpido reparto y cualquier lamentablemente escrito (o coreografiado) número musical en 'Lady Di: El musical'

LeBron James y cualquier personaje animado de Warner (o producto de Time-Warner) que drible en 'Space Jam: Nuevas leyendas'

Jared Leto y su cara de látex de 5 kilos, su ropa friki o su acento ridículo en 'La casa Gucci'

Ben Platt y cualquier otro personaje que actúe como si fuese normal que Platt cante 24 horas al día en 'Querido Evan Hansen'

Tom y Jerry en 'Tom y Jerry'

Peor remake, rip-off o secuela

'Karen'

'Space Jam: Nuevas leyendas'

'Tom y Jerry'

'Twist'

'La mujer en la ventana'