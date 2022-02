Los fundadores de los Razzie reconocen que se equivocaron nominando a Shelley Duvall por 'El resplandor' pero critican a Stanley Kubrick: "Está sobrevalorado"

Los premios Razzie fueron fundados en 1980 por John J.B. Wilson y Maureen Murphy, tardando bien poco en ser reconocidos como los premios más importantes a la hora de valorar lo peor que Hollywood nos ofrece cada año. Eso no quita para que hayan metido la pata de forma garrafal en varias ocasiones, pero no ha sido hasta ahora cuando Wilson y Murphy han reconocido que estos galardones se equivocaron al menos en una ocasión.

Wilson y Murphy han charlado recientemente con Vulture sobre el estado actual de estos premios. En cierto momento les preguntan sobre cuáles son las nominaciones por las que más quejas han recibido en todo esto tiempo, a lo que Murphy responde lo siguiente:

Shelley Duvall en 'El resplandor'. Sabiendo todo lo que pasó y la forma en la que Stanley Kubrick la pulverizó, se la quitaría.

La nominación para Duvall tuvo lugar en la primera edición de los Razzie, donde el grueso de los votantes estaba formado por gente con la que Wilson y Murphy había trabajado en una compañía especializada en hacer trailers de películas. Un día fueron a ver en grupo 'El resplandor' y no quedaron para nada impresionados con el resultado, tal y como confiesa Wilson:

La novela era mucho más asombrosa visualmente, mucho más aterradora, mucho más convincente, y no pudimos entender por qué comprarías una novela que tenía todas esas oportunidades visuales y luego no haces la poda ornamental, no haces las serpientes en la alfombra, no haces las visiones de los niños. Si vas a decir que es 'El Resplandor', tienes que tener ciertas cosas clave que estaban ahí. Y según tengo entendido, fue Kubrick quien decidió lo que recortaban de la novela. Así que no me siento tan mal por Stanley Kubrick.

De hecho, Murphy no dudó en afirmar que Kubrick "está sobrevalorado. Hizo una buena película y eso fue todo", pero en lo referente a Duvall sí reconoce que "estamos dispuestos a decir "Sí, quizá eso no debería haber estado nominada". Todo el mundo comete errores". De lo que no han dicho nada es de la nominación de Kubrick, que ese año también fue aspirante al premio de peor director...