"Puede hacer de todo". Tom Cruise responde a Scarlett Johansson y promete hacer realidad el deseo de la actriz

Si nos fijamos únicamente en su filmografía de la última década, no cabe duda de que Tom Cruise sabe rodearse de compañeras de reparto de un grandísimo nivel. Por poner unos cuantos ejemplos tenemos a Andrea Riseborough en 'Oblivion', a Emily Blunt en 'Al filo del mañana', a Rebecca Ferguson en 'Misión: Imposible - Nación secreta' o a Jennifer Connelly en la más reciente 'Top Gun: Maverick'.

La espina clavada de ScarJo

No obstante, entre las altas esferas de Hollywood, hay una actriz que aún no ha trabajado con el rey de la adrenalina y que tiene la espina clavada. Esta no es otra que Scarlett Johansson, quien, durante la premiere neoyorquina de la 'Asteroid City' de Wes Anderson, confesó su deseo a The Hollywood Reporter: "Me encantaría trabajar con Tom Cruise".

Pues bien, el bueno de Tom no ha dudado en responder a la misiva de ScarJo en el marco de la puesta de largo de 'Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte uno' celebrada en Roma. En ella, la gente de THR enseñó el vídeo de la intérprete expresando su deseo y, claro, Cruise no pudo hacer menos que deshacerse en elogios hacia ella.

"Es increíble, mira esa sonrisa. Es una gran actriz y una gran estrella. Por supuesto que va a ocurrir, definitivamente. He seguido su carrera durante toda su vida y tiene un talento enorme, es muy carismática. Sería divertido. Puede hacer de todo. Podría hacer comedia, drama, acción, suspense... Seguro que ocurrirá".

Después de que Christopher McQuarrie dejase caer que la segunda parte de 'Sentencia mortal' no supondrá el final para las aventuras de Ethan Hunt y compañía, sólo nos queda soñar con una 'Misión: Imposible' 9 que reúna los talentazos de Johansson y Cruise en la gran pantalla y, a ser posible, con una buena dosis de acción de primer nivel. Veremos.

