Qué fue de Dirk Benedict, el teniente Fénix de 'El Equipo A' que combatió la enfermedad con una dieta macrobiótica y acabó de concursante en 'Gran Hermano'

¿Qué tienen en común 'Battlestar Galactica' y 'El Equipo A'? Aparte de ser dos de las series más recordadas de finales de finales de los 70 y mediados de los 80, ambas comparten un mismo actor. ¿Qué fue de Dirk Benedict?

Teniente Benedict

Dirk Benedict nació en 1945 en Montana (EE.UU.). De ascendencia alemana, su nombre original era Dirk Niewoehner y su nombre artístico proviene de los huevos benedictinos.

Su debut cinematográfico fue en 1972, en la coproducción suecoestadounidense 'Georgia, Georgia' (guionizada por la poetisa Maya Angelou). Tras esto, apareció brevemente en un episodio de 'Hawai 5-0' y en 'Los ángeles de Charlie', protagonizó la película de terror 'Ssssilbido de la muerte' y la serie 'Patrulla especial'.

El punto de inflexión en su carrera llegó con la película de ciencia ficción 'Galáctica' en 1978, a la que le seguiría la mítica serie 'Galáctica: Estrella de combate'. En ambas producciones, Benedict interpretó al teniente Starbuck y se ganó un hueco en el imaginario seriéfilo.

Un rol emblemático al que pocos años después le seguiría otro papel clave: el del teniente Templeton "Fénix" Peck en la serie ochentera de 'El Equipo A'. Se mantuvo en antena durante 5 temporadas y 98 episodios, emitidos entre 1983 y 1987.

Esos dos personajes le abrieron las puertas como actor y le catapultaron hacia producciones como 'Ruckus (el aborotador)', 'Los ligones del Beverly Plaza', 'Body Slam' o sus apariciones como estrella invitada en series tan icónicas como 'Vacaciones en el mar', 'Cuentos asombrosos', 'Alfred Hitchcock presenta', 'Los vigilantes de la playa', 'Walker Texas Ranger' o 'Se ha escrito un crimen'.

No obstante, la enfermedad terminó marcando su carrera: en 1975, le diagnosticaron cáncer de próstata y Benedict se negó a recibir tratamiento médico. En su lugar, y por consejo de Gloria Swanson, se encerró en una cabaña y siguió una estricta dieta macrobiótica que le hizo bajar radicalmente de peso. Así lo explica en su libro 'Confesiones de un cowboy kamikaze. Acerca del tratamiento del cáncer'.

A partir de los 2000, su presencia en televisión se redujo a ejemplos puntuales, entre ellos como concursante de la temporada 5 de la versión británica 'Gran Hermano Celebrity', donde quedó tercero.

Eso sí, no le gustó nada el reboot de 2003 de 'Battlestar Galactica' porque le habían dado su personaje a Katee Sackhoff y escribió una carta indignado diciendo que "había triunfado la guerra contra la masculinidad".

Dirk Benedict en la actualidad

Entre sus últimos papeles, destaca su cameo en la película de 2010 de 'El equipo A', la cinta de serie B 'Space Ninjas' en 2019 y la producción navideña 'Charlie's Christmas Wish'.

Como curiosidad, Benedict protagonizó su propia colección de cómics: 'Dirk Benedict in the 25th Century'. El actor quizá no encontró ningún rol que consiguiera eclipsar sus dos papeles más recordados pero sí lo más importante: superar su enfermedad.

