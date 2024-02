Qué fue de Freddie Prinze Jr., el ídolo carpetero de los 90 que pasó de icono del terror a podcaster de wrestling

El mundo del cine de los años 90 se cuenta por juguetes rotos. Es el caso, sin duda, de Freddie Prinze Jr, que a los veinte años ya llenaba carpetas en los institutos, convirtiéndose en un ídolo juvenil de masas, y ahora, rozando ya los cincuenta, se ha convertido en una de esas personas que de vez en cuando te vienen a la mente solo para preguntarte... ¿Qué fue de Freddie Prinze Jr?

Uno, dos, Freddie viene a por ti

Freddie James Prinze Jr nació el 8 de marzo de 1976 (así que está a punto de cumplir los 48 años) del matrimonio de la agente de bienes raíces Katherine y el cómico de stand-up Freddie Prinze, que se suicidó de un disparo en la cabeza solo un año después de que su hijo viniera al mundo, producto de su depresión. Prinze Jr se mudó con su madre a Albuquerque y fue allí donde decidió meterse en el mundo del espectáculo gracias a dos personas.

Por un lado, su abuelo, que le pidió, en su lecho de muerte, que arreglara lo que su padre había destrozado. Por otro, Neil Patrick Harris, que por aquel entonces protagonizaba la archiconocida (en Estados Unidos, al menos) 'Un médico precoz' y fue a su escuela a animarles a dedicarse a la actuación. Estaba decidido: en cuanto acabara el instituto se mudaría a Los Angeles para tratar de hacerse carrera. Y lo que normalmente es una carta de fracaso anunciado, en él se convirtió en una improbable historia de éxito.

En 1995, con solo 19 años, hizo su primera aparición como "tío duro" en la temporada 6 de 'Cosas de casa'. El año siguiente ya estaba protagonizando su primera película, 'Feliz cumpleaños, amor mío', junto a Claire Danes y Michelle Pfeiffer. No era gran cosa, pero al menos tenía frase y estaba metiendo un pie en el estrecho hueco en la industria. Poco imaginábamos que en 1997, solo dos años después de llegar a Hollywood, se iba a convertir en el rey del grito.

Sé lo que Freddie Prinze Jr hizo

Jim Gillespie, el director de 'Sé lo que hicisteis el último verano', escogió a Freddie Prinze Jr contra la voluntad de los productores. "Nadie quería a Freddie", confesó años después, porque le consideraban muy suave y poco musculoso. De hecho, después de cinco pruebas de cámara estuvo a punto de dejarlo, pero el director insistió en que cambiara su dieta, fuera al gimnasio y se cortara el pelo adecuadamente. El resultado ya le conocemos todos: el rodaje fue un horror, pero la película formó parte del resurgir del terror noventero que capitaneó 'Scream' y, además, tuvo un regalo extra para el actor.

Rodando conoció a Sarah Michelle Gellar, de la que se enamoró perdidamente. Solo cinco años después del rodaje, en 2002, ya estaban casados, y siguen siendo una de las parejas que más aguantan los envites de Hollywood. Después de 'Sé lo que hicisteis el último verano' y su secuela, el actor se convirtió en el nuevo niño bonito de Hollywood: apareció en comedias románticas ('Alguien como tú', 'Esta chica me pone'), películas de ciencia-ficción ('Wing Commander') y, en general, productos de esos que poblaban las estanterías de los videoclubs, como '¡Vaya partido!' o 'Chicos y chicas'.

Sin embargo, lo que parecía flor de un día volvió a despuntar gracias a una adaptación del año 2002 reivindicada en la actualidad gracias al guion de James Gunn: 'Scooby Doo', donde hizo equipo con su esposa una vez más (ambos leyeron los guiones sin saber que su pareja también lo estaba haciendo), y su secuela. Ambas fueron éxitos de público, que no de crítica, y volvieron a catapultar su fama, lo que le sirvió para sustituir a Tom Hanks en un capítulo de 'Friends' (el 200, para más inri). Este fue el punto álgido de su carrera. A partir de aquí, spoiler: para abajo.

WWE are the champions

No os hacéis una idea de lo grande que fue, durante un momento, la fama de Freddie Prinze Jr a inicios de siglo en Estados Unidos. Tanto, que incluso le dieron luz verde a una sitcom sobre su vida llamada 'Freddie'. Se canceló tras una temporada y el actor subió todos los capítulos a su canal de Youtube, donde han tenido un éxito moderado. Me gustaría deciros que a partir de aquí ha ido encadenando proyectos de calidad, pero lo cierto es que, más allá de la temporada 8 de '24', sobre todo se ha dedicado a papeles de voz.

Quizá le reconozcáis como el Teniente James Vega en 'Mass Effect 3', pero tiene hasta su propio personaje de 'Star Wars', Kanan Jarrus, al que solo ha dado voz en 'Star Wars: Rebels' y sus videojuegos correspondientes (¡incluso tuvo un cameo al final de 'El ascenso de Skywalker'!). Lo cierto es que, actualmente, es ese actor al que vas pillando aquí y allá, desde un par de episodios en 'Bones' hasta un papel secundario en el reboot de 'Punky Brewster' (el ex de Punky, más concretamente) o un cameo gracioso de 'Clerks III'. De hecho, para uno de sus últimos papeles, 'Navidad contigo', ha dado el mismo paso que muchos de su quinta: meterse de lleno en el mundo de las películas navideñas. Y no suele haber vuelta atrás.

Pero lo cierto es que en Estados Unidos ha encontrado otro camino para triunfar: la lucha libre. De hecho, es tan fan de la WWE que se convirtió en parte de su equipo creativo, presentó algunos de los combates (donde Randy Orton le zurró la badana) y ahora mismo tiene un podcast -cómo no- dedicado a comentar los programas titulado 'Wrestling with Freddie'. Puede que para muchos esté olvidado, pero para muchos otros es la cara que tiene que estar, sí o sí, en el rumoreado reboot de 'Sé lo que hicisteis el último verano'... aunque sea para romperle a alguien una silla en la espalda. El futuro sigue existiendo para Freddie Prinze Jr. No todos los actores de los 90 pueden decir lo mismo.

