Qué fue de Melanie Griffith, de ser la actriz más nominada en la historia de los Razzie a descubrir el amor por el teatro y los musicales cuando el cine le dio la espalda

El destino de Melanie Griffith estaba escrito antes de nacer: la hija de Tippi Hedren (siempre recordada por 'Los pájaros' y 'Marnie' y que, por cierto, sigue vivísima a los 94 años) estaba destinada a entrar en la grandeza de Hollywood por la puerta grande. A los doce años pisó un plató y nunca más volvió a dejarlo, pero de un tiempo a esta parte la expareja de Antonio Banderas cada vez se prodiga menos después de ser una perenne presencia en los 90. Y es que... ¿Qué fue de Melanie Griffith?

Actriz prematura

Melanie Richards Griffith nació el 9 de agosto de 1957 (o sea, que tiene 66 años) del matrimonio entre Tippi Hedren y Peter Griffith, ejecutivo publicitario y antiguo niño prodigio del teatro. Y su infancia la pasó entre el rodaje de anuncios, una carrera truncada de modelo infantil y el divorcio de sus padres cuando tenía tan solo cuatro años. En 1969, a los doce años, tuvo su primer papel como extra en una pantalla grande, en 'Sospechoso de asesinato', seguido de 'The Harrad Experiment', protagonizada por su madre.

Poco imaginaba Hedren que su hija se iba a enamorar en el set de rodaje de Don Johnson, ocho años mayor (ella tenía 14 durante el rodaje y él 22), con el que acabaría casándose y divorciándose seis meses después tras una hija, Dakota. Sí, la protagonista de 'Madame web'. Su vida amorosa fue, desde entonces, parte vital del foco de los medios, encantados de que después estuviera con Ryan O'Neal, 16 años mayor que ella (aparentemente, mientras estaba con él se montaba orgías con su hija, según afirma ella misma). En este ambiente, Griffith consiguió su primer papel protagonista, en la película 'La noche se mueve'.

Tenía 17 años, salía desnuda en varias escenas y causó un escándalo a lo largo y ancho de Estados Unidos. Le sirvió, claro, para conseguir más papeles y notoriedad en la industria, aunque fuera a la fuerza. Hizo 'Sonríe' y 'Con el agua al cuello' antes de ser elegida como la persona que, en los Globos de Oro, está de fondo sujetando los premios y acompañando a los ganadores a la salida. Poco imaginaba que una década después sería ella la que estaría ganando esa misma estatuílla.

I'm a girl who's working, I work in New York City

Por aquel entonces, Griffith se había convertido, muy peligrosamente, en sinónimo de todo lo que es sexy alrededor del mundo. Tanto, que cuando quiso virar y hacer películas para todos los públicos como 'De hombre a hombre', el público se quejó porque solo exigía de ella una cosa: sensualidad. Eran los duros años 70. Pero todo estaba a punto de cambiar con la década, que empezó compartiendo con su madre en 'El gran rugido'. Este fue, por cierto, uno de los rodajes más peligrosos e inigualables de la historia, que se prolongó a lo largo de once años e incluso obligó a Griffith a hacerse una operación facial después de que un león le mutilara parte de la cara. Casi nada.

En Hollywood, en los años 80, Melanie Griffith también era sinónimo de drogas, fiesta y escándalos. Al menos hasta que en 1984 Brian DePalma le dio una segunda oportunidad con la majísima (pero poco exitosa) 'Doble cuerpo', que le valió su primera nominación al Globo de Oro, algo que repetiría dos años después con 'Algo salvaje'. Había estado en lo más hondo, pero de pronto volvía a salir a respirar. De hecho, en 1988 consiguió su única nominación al Óscar y ganó el Globo con 'Armas de mujer'. Lo había conseguido. Ya no era la chica que estaba de fondo sosteniendo los premios. Ahora era todo suyo.

En su discurso se puso tan nerviosa que se olvidó de los nombres de la gente mientras no paraba de reír. Acababa de cumplir los 30 y tenía el mundo esperándola. Sin embargo, el público no estaba dispuesta a dejar que se fuera de rositas. Mientras su caché subía en los 90, sus nominaciones a los Razzie también. Tuvo ocho en total desde 1990 hasta 2000, cuando ya decidieron perdonarle la vida: 'La hoguera de las vanidades', 'Resplandor en la oscuridad', 'Una extraña entre nosotros', 'Nacida ayer', 'Two Much', 'Mulholland Falls', 'Locos en Alabama' y 'Cecil B. Demente'. A lo largo de esta década se corrió el injusto rumor de lo mala actriz que era al mismo tiempo que aparecía en la prensa rosa continuamente de manos de su gran amor: Antonio Banderas.

Anhony Flags

Se conocieron en el rodaje de 'Two Much', de Fernando Trueba, y saltaron chispas inmediatamente. En 1996, él se divorció de Ana Leza (y la prensa rosa patria dio buena cuenta de ello) y se casó con la actriz, con la que compartiría 19 años de matrimonio. Griffith fue la madre de la 'Lolita' de Adrian Lyne, fue una de las co-protagonistas del 'Celebrity' de Woody Allen, fue nominada al Emmy por 'RKO 281' y hasta tuvo tiempo de dar su voz a 'Stuart Little 2'. Las cosas iban bien.

Y, de pronto, en 2003, tras ser el dardo de la prensa rosa de la época durante unos meses al entrar en una clínica de desintoxicación una vez más, descubrió el teatro gracias a 'Chicago'. El público y la crítica se rindieron a sus pies tras aprender a cantar y bailar e hizo que su pasado se apoyara en Roxie para hacerla brillar. Desde entonces, aprendió a amar las funciones diarias, haciendo más obras (la última, 'El graduado', interpretando, claro, a la señora Robinson) y aprovechando el trampolín para aparecer en series de televisión tan populares como 'Hawaii Five-O'. En 2009, tras un retorno a la clínica de desintoxicación, hizo público su cáncer de piel. De hecho, aún ahora sigue luchando contra él.

En los últimos años se ha prodigado menos en el cine, pero la hemos podido ver en 'The disaster artist', 'Los piratas de Somalia' o 'Personal assistant'. El año pasado, los rumores de que el cáncer de piel había vuelto se hicieron más grandes, y, a sus 66 años, la actriz, que lleva una década preparando 'Akil' junto al propio Banderas, parece que se ha retirado a ver triunfar a su hija, Dakota Johnson, y a su mejor amiga, Jamie Lee Curtis. No es una mala vida, al fin y al cabo. Un Globo de Oro, éxito en cine y teatro, una vida en la que le ha pasado de todo... Bien vale un pequeño descanso. Aunque solo sea para coger fuerzas.

