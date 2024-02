Qué fue de Fairuza Balk, de icono gótico en 'Jóvenes y brujas' a ser la musa de un grupo emo de marionetas

Aunque la nostalgia ochentera parece la más extendida, lo cierto es que los 90 también nos dieron muchas películas icónicas. Más de un millenial soñó con vestirse de negro y montar su propio aquelarre después de ver 'Jóvenes y brujas' pero... ¿Qué fue de Fairuza Balk?

Joven y bruja

Fairuza Balk nació en 1974, en Point Reyes (EE.UU.). Su padre era cantante de rock psicodélico y su madre bailarina de danza del vientre. Comenzó a actuar a los seis años pero no fue hasta los nueve que le dieron su primer papel en el cine, en la TV movie 'The Best Christmas Pageant Ever'.

Balk en 'Oz, un mundo fantástico' ('Return to Oz', 1985)

Su intervención llamó la atención de Disney, que enseguida la fichó para la Dorothy de 'Oz, un mundo fantástico', una de esas películas malditas del catálogo de la compañía del ratón que ejercía a modo de secuela algo inquietante del clásico 'El mago de Oz'.

Desde entonces y durante toda la década de los 90, Balk fue aquiriendo notoriedad en películas como 'Valmont' de Milos Forman, su reinterpreción de 'Las amistades peligrosas' junto a nada menos que Colin Firth y Annette Benning, o 'Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto' con Andy Garcia y Christopher Walken.

1996 fue el punto de inflexión en su carrera, el momento en el que se convirtió en un auténtico icono gótico con el personaje de Nancy Brown en 'Jóvenes y brujas'. La cabecilla del aquelarre fue la más memorable de la película, y también la que decía la famosa frase que ha quedado como meme para la posteridad: "We are the weirdos, mister".

Rachel True, Balk, Neve Campbell y Robin Tunney en 'Jóvenes y brujas' ('The craft', 1996)

Al éxito de la película le siguieron otros papeles memorables: el de 'La isla del Dr. Moreau' y el de 'American History X', donde interpretaba a la novia del neonazi interpretado por Edward Norton. También apareció en 'Casi famosos', 'El aguador' y en 'Jóvenes salvajes'.

Por aquel entonces, también empezó a hacer sus pinitos en el doblaje, tanto en series de animación como 'Padre de familia' y 'La liga de la Justicia', como en el mundillo de los videojuegos, en títulos de la talla de 'Grand Theft Auto' y 'Lords of EverQuest'.

No obstante, durante la primera década de los 2000 fue cuando se dio cuenta de que no terminaba de encajar en el molde de estrella hollywoodiense: "Luché mucho para que no me presionaran demasiado cuando pasé los 20, contra gente que me decía que tenía que seguir aceptando más y más películas porque solo así sería relevante. Prefiero aceptar solo los proyectos que me interesan".

A partir de entonces, comenzó a diversificarse en otros ámbitos: el de las artes visuales y el de la música. No solo formó su propio grupo Armed Love Militia y lanzó su primer single en 2010, sino que también ha inspirado la música de otros. En 2017, la banda emo de marionetas Fragile Rock le dedicó la canción 'Fairuza Balk' y la definió como "la musa oscura e inalcanzable de todos".

Fairuza Balk en la temporada 1 de 'Paradise City' (2021)

Pese a tener abiertos varios frentes, Balk nunca abandonó del todo la actuación y ha hecho alguna que otra cosa más: 'Teniente corrupto' (2009) con Nicolas Cage, un rol secundario en unos cuantos capítulos de 'Ray Donovan' (2015), 'Close Enough' o la serie 'Paradise City' (2021).

Ninguno de ellos logró opacar el recuerdo que dejó Nancy en la memoria colectiva y, precisamente por eso, no es de extrañar cuál es una de sus últimas películas hasta la fecha: fue la única del reparto original que volvió en la nueva de 'Jóvenes y brujas' que hizo Blumhouse en 2020... quizá lo único memorable en lo que terminó siendo un remake fallido de la cinta de culto.

