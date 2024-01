Qué fue de Michelle Trachtenberg, de estrella juvenil con 'Soñando, soñando, triunfé patinando' al escándalo de 'Buffy, Cazavampiros'

Las películas de principios de los 2000 son también un buen pozo de nombres que tuvieron cierta notoriedad pero luego pasaron al olvido. Lindsay Lohan, Amanda Bynes, Julia Stiles o Chad Michael Murray son algunos de los que se nos perdieron por el camino, pero... ¿qué fue de Michelle Trachtenberg?

Soñando, soñando, triunfó actuando

Michelle Christine Trachtenberg nació en 1985, en Nueva York. Comenzó su carrera como actriz a los 3 años, haciendo anuncios de TV hasta los 6, cuando obtuvo su primer papel en un episodio de 'Ley y orden'. Poco tiempo después, logró su primer rol acreditado en la serie de Nickelodeon 'Las aventuras de Pete & Pete'.

Su primera película fue 'Harriet, la espía' y también su primera vez como protagonista, a la que seguiría la serie 'Meego' y la versión en imagen real del 'Inspector Gadget' con Matthew Broderick en la piel del mítico personaje.

Sin duda, el rol que finalmente le hizo un nombre en el mundillo de las series fue el de Dawn Summers en la temporada 5 de 'Buffy, Cazavampiros'. La actriz comenzó en la serie con 15 años y se mantuvo durante 66 episodios, hasta la conclusión de la misma.

Si bien le abrió muchas puertas, también fue un papel que despertó mucho hate entre el fandom, y por el que todavía ahora hay quien se le viene a quejar: "Me dicen mucho cosas como: '¡Es que es tan quejica!'. ¿Hola? ¿Alguna vez has sido adolescente? ¿Y te quedabas quietecita en una esquina, con ojos de cordero degollado y encantada de estar allí? ¿A que no?".

Dawn y Buffy, hermanas en 'Buffy, cazavampiros'

La etapa más activa de su carrera fue a raíz de la mítica serie. A principios de los 2000, fue la presentadora del programa 'Truth or scare', sobre leyendas y conocidos casos sobrenaturales. Apareció en la comedia 'Eurotrip', en un par de episodios de 'A dos metros bajo tierra' y protagonizó la película juvenil 'Soñando, soñando... triunfé patinando' (trambólica traducción del original 'Ice Princess').

En la segunda mitad de los 2000, Trachtenberg siguió en un par de proyectos destacados, como las películas de 'Oscura inocencia' de Gregg Araki o '17 otra vez', con Zac Efron y Matthew Perry. Brevemente la vimos en series como 'Weeds', 'House', 'Love bites' o 'Gossip Girl', donde interpretó a Georgina Sparks, uno de los personajes secundarios más icónicos.

A partir de aquí, su carrera ya fue trazando una línea descendente, con papeles cada vez más escasos y muchos proyectos que no terminaron de salir adelante, como la webserie 'La consejera' o la serie de animación 'Human kind of', ambas canceladas con apenas una temporada. También ha escrito varios guiones pero, de momento, ninguno ha llegado a realizarse.

Michelle Trachtenberg como Georgina en el reboot de 'Gossip Girl'

Hace un par de años, su nombre volvió a estar en el candelero cuando Charisma Carpenter reveló el ambiente tóxico que se vivió en el set de rodaje de 'Ángel' y 'Buffy' por culpa de Joss Whedon, y ella y Sarah Michelle Gellar reespaldaron la versión de la actriz que interpretaba a Cordelia. Concretamente, Trachtenberg explicó la regla que se le impuso a Whedon en el set, que le impedía quedarse a solas con la actriz en una misma habitación.

Polémicas aparte, lo cierto es que no ha vuelto a aparecer en proyectos punteros desde hace años, a excepción de su cameo en el reboot de 'Gossip Girl' (también cancelado). Eso sí, volvió a ejercer de presentadora en el programa de true crime 'Meet, Marry, Murder', del que también es productora ejectiva y que sigue en emisión desde 2021.

