Qué fue de Nikki Blonsky, la actriz a la que Hollywood dio la espalda tras dar la nota en 'Hairspray'

Nadie dijo nunca que Hollywood fuera realmente el lugar donde todos los sueños se cumplen. Un día te abre las puertas de par en par y al siguiente te las cierra en las narices porque no encajas con sus intereses. ¿Qué fue de Nikki Blonsky?

El primer y último baile

Nicole Blonsky nació en 1988, en Great Neck (Nueva York, EE.UU). Comenzó a poner un pie en los escenarios en el instituto, demostrando su talento como cantante y bailarina en musicales y operas. Fue esto, precisamente, lo que le permitió acceder a su debut cinematográfico.

En 2007 protagonizó 'Hairspray', donde dio vida a la inolvidable Tracy Turnblad, junto a otras estrellas como John Travolta, Zac Efron, Amanda Bynes, Queen Latifah o Michelle Pfeiffer. La adaptación cinematográfica del musical de Broadway dirigida por Adam Shankman fue un auténtico pelotazo, llegando a convertirse en su momento en el tercer musical más taquillero de la historia.

Blonsky entró por la puerta grande con tan solo 19 años, imponiéndose por encima de 100 candidatas que optaban al papel. Su interpretación fue ovacionada por la crítica, recibiendo varios premios y siendo nominada también a los Globos de Oro.

Pese a ese prometedor arranque, la actriz no recibió demasiadas ofertas de trabajo una vez pasada la "fiebre Hairspray". En los años siguientes, apenas le llegaron un par de papeles: el telefim 'Queen Sized', la comedia 'Harold', un episodio de 'Ugly Betty' y como personaje regular en la serie sobrenatural 'Valemont'.

Tampoco tuvo más suerte en la siguiente década: la serie 'Huge' (uno de sus pocos papeles protagonistas), dos episodios de 'Smash', la comedia escolar 'Geography Club', poniendo voz a los perretes de 'Pup Star' o en el drama de A24 'La última gran estrella'.

Viéndose el percal, Blonsky se sacó en 2011 la licencia en Cosmética y comenzó a trabajar también como maquilladora y estilista. También tuvo alguna que otra incursión en el teatro y comenzó a compartir videoblogs a través de su cuenta de Instagram.

Sin por ello desistir en su carrera como actriz, en la que ha seguido constantemente aunque fuera en papeles esporádicos, como la cinta de terror 'Ghost in the Graveyard' (2019), en un episodio de la serie 'Quarantine' (2020), en la serie de podcast 'A voice in violet' o en el drama 'Oblivious' (2023).

Nikki Blonsky en 2022

Casi que lo único que volvió a poner a Blonsky en el candelero tras 'Hairspray' fue un violento altercado que tuvo en un avión con Bianca Golden (participante de 'America's Next Top Model'). Ella, Golden y sus respectivas familias fueron acusadas de agresión, aunque finalmente los cargos fueron retirados.

En una entrevista, Blonsky declaró que nunca fue su intención alejarse de Hollywood, sino que sintió que era la propia industria quien le dio de lado: "Sentí como si me hubieran llevado a lo alto de una montaña y me dieron todo lo que quise. Pero, un año después, me miraron, dijeron: 'Vale, pues adiós' y me dejaron ahí sin forma de bajar".

