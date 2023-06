"¿Por qué me preguntas esa basura?". Harrison Ford responde a la duda que más le han hecho los fans de 'Star Wars' e 'Indiana Jones'... y no les va a gustar

"La pérdida del anonimato es algo para lo que nadie puede prepararte. Cuando pasó, reconocí haber perdido una de las cosas más valiosas del mundo", dijo Harrison Ford en una ocasión. Y lo cierto es que a sus 80 años, condenado a no recuperarlo nunca, se ha resignado a dar entrevistas donde parece tener más pereza que ganas. Y por eso se agradece tanto un retrato sincero como el que le han hecho en Esquire.

One, two, three y Harrison Ford

En la entrevista de Esquire, donde Ryan D'Agostino pasa un par de días con el actor, del desayuno a la cena (y que no puedo recomendaros más), da tiempo para todo, desde el error en los huevos del desayuno ("Perdón por ser tan raro", dice cuando por fin se los sirven pochados) hasta el motivo por el que decidió hacer una quinta película de Indiana Jones. Y, por supuesto, su problema con los dobles y la vejez a la hora de bajarse del caballo en una escena.

Pensé, '¿Qué cojones?'. Sentí como si me estuvieran acosando. Miré abajo y había tres dobles de acción asegurándose de que no me caía del estribo. Dijeron, 'Oh, teníamos miedo porque pensamos, ya sabes, y bla bla bla bla'. Y dije, 'Dejadme solo, joder, soy un viejo bajándose de un caballo, ¡y quiero que lo parezca!'

A lo largo de la entrevista, actor y periodista van de un restaurante a un hangar ("Poner esto le haría parecer como un tío rico con aviones. Que es lo que es", escribe D'Agostino con sorna) donde Ford afirma que no es un enamorado del cine: "No es por las películas, es por mi experiencia personal. Estoy fascinado por todo el talento que hay en todos los aspectos de este negocio, pero no puedo estar al día con la cantidad de productos (...) Debería ver más, por respeto a lo que el negocio me ha dado. Adoro que una película me transporte. Una buena historia... Pero hago otras cosas. Limpio los platos en vez de ver la película".

Ahora no os podéis quitar la imagen de Harrison Ford limpiando los platos al lado de Calista Flockhart, ¿a que no? Pues hay algo que os lo quitará de un plumazo: imaginar al actor respondiendo, de una vez por todas, a la típica pregunta de superfan de 'Star Wars'. Y la respuesta no os va a gustar.

Normalmente me preguntan, 'Si hubiera una pelea entre Han Solo e Indiana Jones, ¿quién cojones ganaría?'. Y yo digo, '¡Yo, gilipollas! No quiero inventarme mierdas como esa. O sea, ¿por qué me preguntas esa basura?'

Al final de la entrevista, después de abrirse en canal, un momento de absoluta sinceridad fuera de las frases que dan un buen titular: "Te puedo decir algo: si hubiera sido menos exitoso, probablemente hubiera sido un mejor padre". Pocas personas más conscientes de sí mismas que Harrison Ford. Para lo bueno y para lo malo.

En Espinof | 'Star Wars': en qué orden conviene ver todas las películas y series de la saga