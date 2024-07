"Quería hacer algo que honrara su presencia". El mejor homenaje de 'Twisters' a la película original es el cameo del hijo de Bill Paxton

Además de ser una cinta de aventuras modélica y un entretenimiento palomitero veraniego para enmarcar, si algo convierte a 'Twisters' en una de las grandes sorpresas de este curso cinematográfico que acaba de superar su ecuador es el modo en que evoca con gran fidelidad el espíritu del mejor blockbuster de los años noventa en general, y el de la 'Twister' original en particular.

Son muchos, y mucho más sutiles de lo habitual en las legacy sequels, los modos en los que la cinta protagonizada por Glen Powell y Daisy Edgar-Jones rinden homenaje al largometraje capitaneado por Jan de Bont, y uno de los menos evidentes está relacionado estrechamente con una de las estrellas del título de 1996.

El homenaje a Bill Paxton

Este no es otro que el tristemente desaparecido Bill Paxton, cuyo hijo tiene un breve cameo en una 'Twisters' que, por cierto, está funcionando muy bien en la taquilla internacional. Durante una entrevista con Entertainment Weekly, James explicó cómo aterrizó en la producción dirigida por Lee Isaac Chung.

"Bueno, inicialmente, mis agentes me enviaron una audición, y tuve que leer para un papel. Pasó un tiempo y no escuché nada, así que me resigné pensando: 'Oh, supongo que tal vez no va a funcionar'. Y luego, escuché de mi equipo que me estaban ofreciendo un papel. Me llevó un tiempo procesarlo, dado el contexto de mi padre y su importancia en el original, sin él estando aquí. Es algo emocional. No era algo que pudiera decidir de inmediato, tomó un poco de tiempo solo para procesar solo la magnitud de ello".

Pero, ¿qué le llevó a embarcarse en 'Twisters'? La respuesta se encuentra en una combinación de factores en los que el nombre de su padre tuvo un peso específico.

"Quería ser un conducto para su espíritu en la película y empujar a todos en esta producción hacia el éxito porque sé que él lo haría. Quería hacer algo que realmente honrara su presencia en este nuevo capítulo y hacer algo por él. Y me di cuenta de que había muchas personas increíbles involucradas en esto que me encantaría conocer. Y así terminó pareciendo lo correcto, ser el representante de papá allí".

Además, James Paxton explicó cómo fue la experiencia de participar en la película y de verse involucrado en una de sus espectaculares setpieces. Todo lo que describe queda plasmado a la perfección en pantalla.

"Fue una locura porque simulan el entorno de verdad. Es un poco salvaje. Cuando estás en el set y encienden esas máquinas de viento, tu corazón comienza a latir realmente fuerte. Mi personaje huye de un tornado que viene hacia un motel, y encienden estas máquinas de viento. Vuelan escombros hacia ti. Hay una luz de grúa gigante que comienza a simular relámpagos, y tienen máquinas de lluvia, y es una locura. Prácticamente se encarga de la actuación por ti porque sientes que realmente estás en una situación de tornado. Fue emocionante".

Si aún no has visto 'Twisters' y te apetece pasar un rato genial con espíritu añejo, no te lo pienses dos veces y ve al cine a verla, que aún está en cartel.

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2024