"Quiero hacer 12 años más de 'Blue Beetle'". Xolo Maridueña opina que hay futuro para el personaje de DC... aunque puede que solo lo crea él

El Universo DC lleva herido de muerte desde el estreno de 'Aves de presa', que recaudó lo justo para salvar los trastos. Desde entonces, cada nueva película supone un nuevo clavo en su ataúd, al menos en taquilla. 'Blue Beetle' es la última que no ha conseguido salvar la honra, a pesar de que James Gunn perjurara que Jaime Reyes sería el primer gran personaje de su nuevo universo. El problema es que Xolo Maridueña se ha creído el márketing, y las declaraciones, vistas hoy, parece que no se ajustan a la realidad.

Doce años juntos

Obviamente, y debido a la huelga de actores, Maridueña le dedicó una entrevista a Entertainment Weekly meses antes de que la película saliera a la luz. "Mi corazón ya está lleno con esta película. Ya hagamos veinte más y cuarenta cameos o sea solo esta, lo que me parece más emocionante es la oportunidad de que la gente la vea", comenta, muy consciente de que Warner la elevó de nivel desde HBO Max a la gran pantalla (una suerte que 'Batgirl', por ejemplo, no pudo tener).

Llevarlo a la pantalla fue diez veces mejor porque tienes a los putos George López y Adriana Barraza y Belissa Escobedo, así que no pudo ser más divertido de rodar. Quiero hacer doce años más de 'Blue Beetle'.

Salvo gran sorpresa, parece que los deseos de Maridueña no se van a hacer realidad: en su primer fin de semana en todo el mundo ha recaudado 43 millones de dólares, una cifra no muy prometedora que anticipa, a falta de 'Aquaman 2', que el camino hacia el reboot que 'Superman Legacy' dará inicio no va a ser uno fácil ni agradable para la franquicia. Veremos si Warner confía ciegamente en James Gunn y Peter Safran o la cosa empieza a tambalearse incluso antes de empezar.

