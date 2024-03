La actriz de 'La que se avecina' que lleva siendo la voz de la canción de Mercadona más de 30 años

Más de una vez nos ha pasado lo mismo que a la niña de 'Inside out', cuando no puede sacarse de la cabeza la musiquilla del anuncio de 'Triple dental', pero con la canción de Mercadona. Quien puso voz a la sintonía no es otra que Mamen García, recordada actriz por títulos como 'La que se avecina'.

Mercadooona, Mercadona

Mamen García (Valencia, 1947) es toda una veterana, no solo de la TV, sino también del cine y el teatro. La actriz comenzó a hacerse un nombre en la televisión valenciana, en series como 'Socarrats' o 'Maniàtics', y también en películas como 'El bar' o 'Vivir dos veces', además de tener roles memorables en 'Escenas de matrimonio' o 'Señoras del (h) AMPA'.

Aunque su papel más reconocido pueda parecer el de 'La que se avecina', en realidad es otro que llevamos escuchando desde hace 38 años: García fue la encargada de prestar sus cuerdas vocales para interpretar la conocida canción que suena en Mercadona.

Tal como ha explicado la actriz valenciana en una entrevista reciente, fue en 1986 cuando fue a un estudio de grabación a grabar aquello de 'Mercadona... Mercadona...'. Por aquel entonces, no sabía lo lejos que llegaría ni que todavía hoy seguiríamos escuchándola cada vez que bajamos a hacer la compra.

Se trata de una parte de su currículum que no le interesa publicitar mucho porque "tampoco lo necesitan", de hecho, la cadena de supermercados es conocida por no invertir en publicidad. Eso sí, para lo mucho que han amortizado la canción, ya podrían haberle pagado un poco más: según la propia García, solo recibió 10.000 pesetas (60 euros) por interpretar la sintonía.

En Espinof: