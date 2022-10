"Es raro que Ryan Reynolds me odie": T.J. Miller afirma que no volvería a 'Deadpool' ni aunque le pagasen el doble

A Hollywood le encanta una buena historia de redención, pero hay algunas personas que nunca van a redimirse del todo. Más que probablemente, Harvey Weinstein no volverá a producir ninguna película, Bill Cosby no hará más series y T.J. Miller, después de ser acusado de diversas agresiones sexuales, de comentarios inapropiados en el set de 'Silicon Valley' y de -esto es increíble- un falso aviso de bomba, tiene pinta de que no va a volver nunca a primera línea.

Es que el profe me tiene manía

En el podcast 'The Adam Carolla Show', Miller habló sobre algo muy diferente: el supuesto odio que Ryan Reynolds le tiene, el motivo por el que no volverán a trabajar juntos. En esta versión no es porque Reynolds no quiere, es porque a él no le da la gana volver. El cómico afirma que durante el rodaje de 'Deadpool', Reynolds fue "horriblemente malo conmigo" y no volvería aunque le pagasen el doble. Claro, que es fácil decirlo sabiendo que no se lo van a ofrecer.

Y es que, según Miller, en una escena le habló como si fuera Comadreja improvisando y diciéndole “¿Sabes lo bueno de ti, Comadreja? No eres la estrella, pero das la exposición suficiente para que sea divertido, y después podemos dejarlo y volver a la película de verdad". A partir de aquí, da por hecho que “creo que no le gusto, y creo que fue una manera rara de expresarlo".

¿Volvería a trabajar con él? No. No volvería a trabajar con él. Deseo que las cosas le vayan bien porque es muy bueno en 'Deadpool', y creo que es raro que me odie.

Después, Miller llama a Reynolds "un tío inseguro" y añade "Es un buen cómico que, cuando le tapas la cara, es tan rápido y tan divertido". Vaya, me pregunto por qué no le cae bien. 'Deadpool 3', obviamente, no contará con Comadreja, pero sí con Lobezno. Por su parte, la otra parte en la contienda sigue haciendo su podcast, 'Cashing in with T.J. Miller' y tiene fechas cerradas de su nuevo monólogo de stand-up hasta marzo de 2023. Con o sin odio de Ryan Reynolds.