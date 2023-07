"Sabe todo lo que ha pasado". El equipo de 'The Marvels' admite que preguntaba todas las dudas de continuidad a Iman Vellani, la fan infiltrada del Universo Marvel

Puede que 'The Marvels' vaya a ser el primer gran batacazo de Marvel, o puede que al final haya sorpresa y sobrepase todas nuestras expectativas en taquilla, quién sabe. De momento, y leyendo el making of que ha publicado Entertainment Weekly, una cosa queda clara: Iman Vellani, más conocida como Ms Marvel, es la primera persona genuinamente fan enfermiza del estudio que trabaja en una de sus producciones.

Qué nivel, Marvel

Por lo visto, en el set de rodaje de 'The Marvels' tenían una máxima: si no lo sabes, pregunta a Iman. "He aprendido a confiar en Iman porque realmente sabe todo lo que ha pasado en orden. Ella es la que nos ha enseñado. No sabría cuántos años tiene Carol sin ella. Ha hecho los deberes de verdad", confiesa Brie Larson. Para tanto es su fanatismo que cuando vio a Samuel L. Jackson por primera vez se vio sobrepasada y se escondió tras la directora de 'Candyman' para prepararse mentalmente antes de convertirse en una ametralladora de preguntas.

Hay un truco, o eso dice Vellani: "Digo las cosas con la convicción suficiente, y ellas me creen". Apuntadlo como truco. Vellani, Larson y Teyonah Parris se juntaron por primera vez para ver 'Viuda negra' en 2021 y desde entonces se hicieron inseparables: "Fue realmente divertido ver cómo su relación se asemejaba a la de la película", comenta la directora.

Para aquellos preocupados por la continuidad tanto como Iman, hay que decir que 'The Marvels' va a tener tramas que empezaron en 'Capitana Marvel', 'Bruja Escarlata y Visión', 'Ms Marvel', 'Invasión secreta' y 'Vengadores: Endgame'. Vamos, que ir de nuevas no es una opción. Larson explica que "Esto es algo de lo que Kevin y yo hablamos desde el principio, era la manera en la que esta historia debía continuar". Ahora hace falta que el público se de cuenta también. O que se apasione por todas estas nuevas imágenes de la cinta, por lo menos.

