"Salgo demasiado delgada". Beyoncé exigió cambiar el póster de 'Austin Powers en Miembro de Oro'

Se cumplen 20 años desde el estreno de 'Austin Powers en Miembro de Oro', la tercera entrega del espía más divertido e idiota del cine. La cinta estaba protagonizada por Mike Myers y Beyoncé, que le hizo una inesperada exigencia sobre el póster de la última entrega de la saga.

Who run the world?

En una retrospectiva reciente sobre la película, Kate Biscoe, maquilladora del filme, reveló una anécdota muy curiosa sobre 'Austin Powers en Miembro de Oro', en la que Beyoncé interpretaba a Foxxy Cleopatra. Durante el rodaje, trajeron un póster de la película y Myers le preguntó si le gustaba.

Según Biscoe, Beyoncé contestó: "Me has hecho muy delgada, esa no soy yo" y lo ilustró gesticulando la figura del reloj de arena. Myers asintió y aseguró: "Vale, lo arreglaremos". Después de la conversación, Beyoncé volvió al rodaje de sus escenas y Biscoe le preguntó al actor entre risas si era la primera vez que una actriz le pedía hacer su cuerpo más grande, a lo que respondió: "Sí. Me va a costar miles de dólares pero lo haré".

La anécdota cobra todavía más fuerza si tenemos en cuenta que Beyoncé no era por aquel entonces la superestrella que es ahora. Fue antes de éxitos como 'Crazy in love' y todavía no estaba tan cotizada, ni como cantante ni como actriz. Era prácticamente una novata ante las cámaras y, aún así, se atrevió a criticar que la modificaran con Photoshop.

Esta práctica, tristemente, no es cosa exclusivamente del pasado sino que sigue pasando en la actualidad. La propia Beyoncé hizo las mismas reclamaciones cuando H&M retocó su imagen para una próxima campaña publicitaria y otras actrices como Lena Dunham, Kate Winslet, Inma Cuesta, Alicia Vikander, Keira Knightley o Melissa McCarthy han pasado por situaciones similares y han mostrado su rechazo hacia las mismas.

En cuanto a su carrera como actriz, 'Austin Powers en Miembro de Oro' fue su primer papel cinematográfico pero más adelante se fueron sumando otros como 'La pantera rosa', 'Dreamgirls', 'Obsesionada' o poner su voz a Nala en el live-action de 'El rey león'.