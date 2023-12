Santiago Segura promete que va a hacer 'Torrente 6': "A diario me dicen que ya está bien de mierdas infantiles, queremos otra"

La carrera de Santiago Segura giró durante muchos años alrededor del personaje de José Luis Torrente, pero hace ya 9 años del estreno de la quinta entrega y parecía lo había dejado atrás para siempre. Sin embargo, el actor, director y guionista acaba de anunciar que lleva ya un tiempo trabajando en 'Torrente 6' en una entrevista concedida a El Mundo.

"Hay ansia"

Preguntado acerca de cómo reaccionarán sus hijas cuando vean las películas por primera vez, Segura afirma que "A mí me encanta 'Torrente'. Llevo dos años dándole vueltas a una nueva de Torrente y la voy a hacer seguro". Eso sí, tiene bien claro que va a recibir un montón de golpes cuando lo haga, pero así explica su decisión:

Hasta en el carnet de identidad, haga lo que haga, pero me parece un reto fantástico. Y luego me pasa otra cosa que no soy capaz de evitar y es que soy un tío al que le obsesiona agradar a la gente, si alguien me pide algo que puedo darle, no soy capaz de negárselo. Con Torrente es algo diario en redes sociales: "Echamos de menos a Torrente", "por favor, necesito otro Torrente", "hijo de puta, haz otro Torrente", "ya está bien de mierdas infantiles, queremos a Torrente". Hay ansia. Así que la voy a hacer aun sabiendo que, como dices tú, me va a caer la del pulpo.

Segura apunta que no le afecta recibir ese tipo de quejas, porque "aunque ahora todo se revise con ojos censores no voy a renegar del cine que hice porque me encanta. No es valentía, es inconsciencia. Tengo ese punto todavía un poquito kamikaze de por qué no voy a hacer lo que me apetezca en cada momento".

Eso sí, esto no quiere decir que 'Torrente 6' vaya a ser su próximo trabajo. Ahora mismo está dándole los últimos retoques a 'Padre no hay más que uno 4', cuyo estreno está previsto para el 18 de julio de 2024. También comenta que "la verdad es que tengo que decidir ya la siguiente", pero ahí no dice nada sobre que sea la nueva aventura del antiguo policía e hincha empedernido del Atlético de Madrid...

En Espinof: