"Se supone que debo ser LISTA, señora": Melanie Lynskey sufre body shaming por su personaje en 'The Last of Us'... por parte de una ganadora de 'America's Next Top Model'

El cuarto episodio de la, por el momento, magnífica 'The Last of Us' de HBO, además de desarrollar la relación entre Joel y Ellie con una intensidad a la altura de sus homólogos digitales, nos presentó a un buen puñado de personajes que pondrán las cosas más difíciles a nuestros protagonistas en la devastada zona de cuarentena de Kansas.

Entre ellos se encuentra Kathleen, la férrea lideresa del grupo de supervivientes que se las apañó para hacerse con el control de la QZ tras derrocar a FEDRA interpretada por Melanie Lynskey. Por desgracia, internet ha vuelto a sacar a relucir su lado más despreciable después de que la ganadora de la primera edición de 'America's Next Top Model' haya hecho body shaming a la nominada al Emmy por su trabajo en 'Yellowjackets'.

La importancia de la materia gris

En su cuenta de Twitter, Adrianne Curry contestó a un mensaje en el que se compartió una imagen de Lynskey no relacionada con 'The Last of Us' con un mensaje claramente desafortunado —y con ciertos problemas en lo que respecta a las mayúsculas y los signos de puntuación—.

"su cuerpo dice vida de lujo...no señor de la guerra posapocalíptico. ¿dónde está linda hamilton cuando la necesitas? (sic)".

La reacción de la actriz no se hizo esperar, y logró hacer una captura del ahora extinto tuit para contestar con no poco sentido común.

"Para empezar, esta es una foto de mi sesión para la portada de la revista InStyle, no una imagen de 'The Last of Us' de HBO. Y estoy interpretando a una persona que planeó y ejecutó meticulosamente el derrocamiento de FEDRA. Se supone que debo ser LISTA, señora. No necesito ser musculosa. Para eso están los secuaces".

Firstly- this is a photo from my cover shoot for InStyle magazine, not a still from HBO’s The Last Of Us. And I’m playing a person who meticulously planned & executed an overthrow of FEDRA. I am supposed to be SMART, ma’am. I don’t need to be muscly. That’s what henchmen are for pic.twitter.com/YwkmkwUdOm — Melanie Lynskey (@melanielynskey) February 8, 2023

Lynskey, en otro hilo independiente, no dudó en alabar al show de Craig Mazin y Neil Druckmann y reivindicó la figura de Kathleen en la producción.

"Lo que me entusiasmó más de hacer 'The Last of Us' es que mi casting sugirió la posibilidad de un futuro en el que la gente empieza a escuchar a la persona con las mejores ideas. La organizadora. La persona que sabe dónde está todo. La persona que traza los planes. La persona que puede ser multitarea. La que es decisiva.

Entiendo que algunas personas se enfaden por que no soy la típica elección para el papel. Eso me emociona. Además de los momentos posteriores después de que se grite acción, cuando sientes que realmente estás en el cuerpo de otra persona, la parte más emocionante de mi trabajo es subvertir expectativas".

Después del repaso, a Curry le quedaron ganas de más y volvió a esgrimir sus argumentos en la plataforma de Elon Musk.

"dije que era demasiado suave, demasiado baja y voluptuosa como para que me la creyese como una señora de la guerra por encima de hombres guerreros en un grupo de humanos salvajes durante un colapso social apocalíptico. Dije cosas similares sobre CAROL en The Walking Dead y a nadie le importó entonces".

A la llorería

Adrianne Curry fat shames Melanie Lynskey, and because the victim of her fat shaming responded publicly, Adrianne is claiming that she’s being bullied because the person she targeted “can’t take criticism”.



You. Can’t. Make. This. Shit. Up. pic.twitter.com/E27JkL3U2F — Kateration (@Katerationopia) February 10, 2023

La cosa no acabó aquí. Después de la clara metedura de pata y de recibir no pocas críticas por parte de la comunidad tuitera, la modelo decidió eliminar su cuenta de la red social y acudir a Facebook para dejar un mensaje adoptando la posición de víctima de cyber-bullying.

"Después de criticar a un personaje que no me gustó en the last of us..la actriz hizo una captura de pantalla y lo posteó para que sus fans me ACOSARAN por tener una opinión sobre un PERSONAJE FICTICIO. LOL.

Los actores y las actrices que no pueden encajar críticas por los personajes que interpretan Es absurdo para mi. Actué en una película y la gente destrozó a mi personaje y lo hizo AÑICOS. No soy el personaje. No fue un ataque directo. Sobreviví.

De todos modos, me voy a ir de Twitter hasta que sus fans dejen de abroncarme por no encontrar su estatura femenina apta para el puesto de señor de la guerra. Incluso recortó el tweet en el que alabé su forma de reloj de arena como el cuerpo PERFECTO a ojos de la mayoría de hombres.

Creo que me quedaré mis críticas de NERD de cine/series para mí misma. Esa gente se lo toma muy personalmente".

Otro día más en internet...