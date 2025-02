Seth Rogen ignora por completo a James Franco y su ruego de volver a ser amigos. "No estaba en mi radar"

Como decían en 'La Llamada', no está bien que los amiguitos se peleen. La historia de amistad entre Seth Rogen y James Franco, que se conocieron en 1999 durante el rodaje de la fabulosa 'Freaks and geeks', llegó a su fin en 2021, después de que el Me Too mostrara que Franco acosó y se aprovechó de dos alumnas de interpretación. Obviamente, Rogen no quería que le relacionaran con algo así, y cortó relación con su amigo (al igual que todo Hollywood). Y claro, cuatro años después, ambos han recordado, a su manera, las consecuencias de lo que pasó.

Hace unos meses, Franco dejó muy claro que intentó volver a ganarse el favor de su amigo, que significa muchísimo para él, pero, culminó, "supongo que se ha acabado". Fue una confesión pública dolorosa y que dice mucho de ambos. Sin embargo, la respuesta del actor no ha sido, probablemente, lo que su ex-colega esperaba. En la revista Esquire le han preguntado, directamente, cómo se siente al ver que algo tan personal se ha hecho público, y Rogen ha decidido que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio.

Y ya está. Tal y como añade Esquire, "Eso es todo lo que quiere decir sobre el tema". Rogen, que está en un momento dorado ahora mismo tanto en sus labores de productor ('Invencible', 'Pam & Tommy') como en las de actor de voz ('Tortugas Ninja: Caos Mutante', 'Mufasa', 'Super Mario Bros') y que a finales de marzo presenta una nueva serie para Apple TV+, 'El estudio', sabe que tiene mucho más que perder que su antiguo camarada entrando al trapo. Así es la vida, supongo: a veces una frase vaga dice más que mil excusas.

