"Supongo que se ha terminado". James Franco se sincera sobre el estado de su amistad con Seth Rogen después del Me Too

Era una de las historias de amistad ("bromance", que le gusta decir a los americanos) más bonitas del show business: James Franco y Seth Rogen, que se conocieron en los años 90 mientras rodaban la increíble serie 'Freaks and geeks', fueron inseparables durante años, hicieron juntos un buen puñado de películas y verles en público siempre era una alegría. Hasta que el protagonista de 'The disaster artist' cayó por su propio peso en el auge del Me Too.

Vamos a ser francos

En 2019, James Franco fue denunciado por estudiantes de Studio 4, su escuela de interpretación (ahora cerrada, obviamente) de intimidación y explotación sexual. Por mucho que él lo negara (hasta que después lo admitiera), al final llegó a un acuerdo por 2,2 millones de dólares, y su imagen en Hollywood se dañó irremediablemente. Cinco años después, el actor presenta una nueva película, 'Hey Joe', un drama italiano con el que intentará comprobar si el público se ha olvidado ya de sus andanzas.

Pase lo que pase en taquilla, hay algo que jamás podrá recuperar: la amistad con su antaño mejor amigo. Según le ha contado a Variety, "No he hablado con Seth. Amo a Seth, hemos pasado veinte años juntos geniales, pero supongo que se han terminado. Y no es porque no lo haya intentado. Le he dicho cuánto significa para mí".

En un principio, Rogen defendió a su amigo y afirmó que seguiría trabajando con él, pero con el paso del tiempo aceptó que las acusaciones habían hecho mella en su relación hasta el punto de que ya ni siquiera se hablan. ¡Nadie dijo que el camino hacia la redención fuera sencillo, James!

