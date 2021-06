Sharon Stone critica con dureza la tendencia a idealizar a Meryl Streep: "Hay otras actrices con tanto talento como ella"

Sharon Stone lleva años trabajando de forma incansable pese a que hace tiempo perdió su condición de estrella de Hollywood, y lo que tampoco tiene es pelos en la lengua. Hace un par de años coincidió con Meryl Streep en 'The Laundromat. Dinero sucio', una película de Steven Soderbergh, y ahora se ha posicionado sobre lo peligroso que es idealizar a la triple ganadora del Óscar.

Ha sido en una entrevista concedida a Everything Zoomer donde la actriz ha expresado su desencanto porque a veces da la sensación de que la única actriz realmente impresionante es Streep y que todo el mundo está deseando trabajar:

La verdad es que parte de razón no le falta a la protagonista de 'Rápida y mortal', ya que más de una vez daba la sensación de que Streep es la más grande siempre y nadie se ha acerca tan siquiera a su nivel. La propia Stone hace una comparación elocuente: "si nosotros trabajásemos en un supermercado, ella no puede ser siempre la cajera número 1. Estamos haciendo nuestros trabajos. Todo el mundo puede mejorar y todo el mundo puede tener a veces un mal día".

Además, Stone también mencionó a Streep cuando tuvo que hablar sobre el movimiento #MeToo: "Estoy seguro de que Meryl tiene una historia, pero también estoy segura de que si la contara, no estaría siendo Meryl y no conseguiría esos trabajos".

To be clear; Meryl Streep is one of the greatest actors of all times. Just not to the exclusion of others.

Sharon Stone