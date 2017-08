¡Empoderadas y peligrosas! Las 13 mejores actrices del cine de acción

'Atómica' y su high-concept de "'John Wick' protagonizado por Charlize Theron" ha vuelto a recordarnos un concepto que, aunque parece actual, en realidad es casi tan viejo como el mismo cine: el de las actrices que, sean protagonistas o carismáticas comparsas del gorila inexpresivo de turno, reparten estopa, manejan armamento pesado o encadenan coreografías con tanta efectividad y contundencia como sus contrapartidas masculinas.

No nos vamos a engañar: a menudo el gancho comercial de muchas de las películas que vamos a revisar es el de "y hace todo esto a pesar de ser una mujer". Por suerte ese punto de vista ya lo tenemos superado, y hoy las películas de Zöe Bell, Michelle Yeoh, Cynthia Rothrock o la propia Charlize Theron se defienden solas, sin necesidad de comparaciones.

Es cierto que vivimos una reivindicación especial del cine de género sin atender específicamente a... bueno, al género. Lo fascinante y magnético de Imperator Furiosa es que funciona como algo mucho más interesante que un mero Mad Max femenino. Y eso es lo que vamos a revisar hoy: una selección de algunas mujeres del cine de acción que son más que meras versiones masculinas de los actores de acción de éxito.

Para simplificar, nos centraremos en actrices que se hayan dedicado con insistencia al género o cuya carrera esté encuadrada en él. Dejamos de lado nombres que hayan participado en alguna película de importancia pero cuya carrera no esté orientada al cine de acción. ¡Que entren las chicas!

Milla Jovovich

Pon su nombre en un buscador y la imagen que se te devolverá será casi siempre una variante del ya reconocibilísimo rostro de Mila empuñando una pistola (o dos) y apuntando a la sesera de un zombi. Su papel de Alice en 'Resident Evil' es uno de los más reconocibles del cine de acción moderno, y de hecho, la franquicia es una de las pocas que sobrevive a los vaivenes de taquilla con cierta holgura.

La loquísima personalidad de la serie, que ni tiene el más mínimo sentido ni lo necesita, le ha impedido diversificar sus papeles en otro tipo de papeles, pero sus ocasionales incursiones en otras películas de aventura y acción han sido interesantes. Desde su presentación a nivel cósmico en 'El quinto elemento' a la olvidable 'Ultraviolet' pasando por la divertidísima 'Los tres mosqueteros' o la rarísima y reivindicable 'Juana de Arco'.

Michelle Yeoh

Michelle Yeoh hizo carrera en Occidente tras el éxito de 'Tigre y dragón', pero en Hong Kong ya había rodado algunas de las mejores películas del kung fu que se recuerdan.

Cuando empezó a ser conocida en Occidente por 'Tigre y dragón', la película que revitalizó el interés de Hollywood en el cine de kung fu clásico, Michelle Yeoh ya era una estrella en Hong Kong y entre los aficionados al cine de acción más bombástico y excesivo del mundo. De hecho, ya se había retirado temporalmente a finales de los ochenta después de rodar para la productora D&B Group algunas de las mejores películas de acción que se recuerdan, como las legendarias 'Yes Madam', 'Guerreros invencibles' o la increíble 'Ultra Force'.

Volvió al cine por todo lo alto, coprotagonizando junto a Jackie Chan una de las películas de éste más conocidas en Occidente, 'Supercop', y antes de 'Tigre y Dragón' rodó extraordinarias películas de acción y artes marciales como 'Trío Heroico' (junto a otras dos Primeras Damas, Anita Mui y Maggie Cheung) y su secuela 'Executioners', 'Tai Chi Master' o 'Wing Chun'.

Tras 'Tigre y Dragón' ha combinado papeles en el cine de género con otros más dramáticos, como en 'Memorias de una geisha' (donde volvió a coindir con una de las actrices asiáticas que también alcanzó fama mundial con el film de Ang Lee, Zhang Ziyi).

Zoë Bell

Su impactante participación en una de las mejores películas de acción protagonizadas por mujeres de los últimos tiempos, 'Death Proof', no solo trajo a primer plano a una de las actrices consagradas al género más talentosas de la pantalla, sino una reivindicación necesaria de la labor de los especialistas de riesgo en general, y de los femeninos en particular.

Bell es, quizás, la profesional más importante en ese campo, y su labor en producciones como 'Xena', 'Kill Bill' o 'Alias', a menudo doblando a las protagonistas, lo demuestran. Sin embargo, es su carisma y sentido del humor el que le han procurado una y otra vez papeles protagonistas: su participación en películas como 'The Big Take', 'Paradox', 'Los odiosos ocho', Camino o el plagio de 'Los mercenarios' vía The Asylum 'Mercenaries' es cada vez más abundante.

Cynthia Rothrock

Bien conocida en occidente como una de las reinas de los videoclubs de los ochenta, se ganó una merecida fama como equivalente femenino de Chuck Norris, aunque Cynthia Rothrock superaba al karateka en un par de cuestiones. Por una parte, tenía un total de películas interesantes superior a una y media, y por otra, era una combatiente mucho más versátil. Lo demostró en su película en compañía de Michelle Yeoh, 'Ultraforce'

No fue la única película que rodó en Hong Kong en los ochenta, donde se convirtió en una estrella de considerable fama y donde rodó joyitas como 'Al borde de la ley' o 'Millionaires Express'. En Occidente sus películas son menos interesantes porque no supieron exprimir su considerable contundencia, pero zurró lo suyo en títulos como 'China O'Brien' o 'Lady Dragon'.

Angelina Jolie

Como hemos dicho, no vamos a detenernos demasiado en actrices esencialmente dramáticas que han hecho incursiones ocasionales en la acción. Actrices como Sigourney Weaver (pese a que su Ripley es, sin duda, uno de los personajes fundamentales del cine de acción con mujeres al frente) o Linda Hamilton (cuya carrera más allá de 'Terminator' apenas es conocida).

Sin embargo, vale la pena hacer un alto en Angelina Jolie, una actriz que, como toda estrella de Hollywood de alta magnitud ha tocado géneros muy diversos y, cuando ha incurrido en la acción, lo ha hecho con excelentes resultados y gran espectacularidad. Algunos de los hitos de su carrera podrían ser la extraordinaria 'Salt', las dos entregas de 'Tomb Raider', la fabulosa 'Sr. y Sra. Smith' o la divertidísima 'Wanted'.

Meiko Kaji

Su característica mirada perturbó el cine de serie B y explotación de los setenta en Japón y se convirtió en uno de los nombres propios más relevantes de la mítica Toei, después de salir de la Nikkatsu pese a la fama que estaba obteniendo con sus películas de delincuentes adolescentes cuando la productora acentuó en sus producciones al erotismo y la violencia. Fue en Toei donde Kaji encontró la fama, con la mítica saga 'Female Convict 701'.

Pero no solo encontró la fama con las películas de delincuencia juvenil, sino protagonizando las brutales epopeyas de violencia 'Lady Snowblood' y su secuela, así como sus colaboraciones con Kinji Fukasaku, como 'Yakuza Graveyard'. El eco de su físico sereno y sus expeditivas explosiones de violencia pueden encontrarse en películas como 'Kill Bill' de Tarantino, fuertemente influídas por el cine japonés de la época.

Pam Grier

Semiolvidada hasta su recuperación en Jackie Brown por Tarantino, fue la indiscutible reina del cine blaxploitation de los setenta. Desde entonces se ha ganado una bien merecida fama como actriz de carácter en producciones como la multipremiada 'The L Word', pero los fans de las féminas contundentes saben donde buscarla: en produciones de serie B de los setenta como 'The Big Bird Cage', 'Coffy', 'Foxy Brown' o 'Sheba Baby'.

Kara Hui

Aunque ha protagonizado películas de todo tipo, es uno de los rostros más reconocibles de la mítica productora hongkonesa de cine de artes marciales clásico Shaw Brothers. A sus casi sesenta años ha participado en películas tan significativas para el género (casi siempre dirigidas por el mítico Lau-kar Leung) como 'Ho el sucio', 'Retorno a Shaolin' o, muy especialmente, los clasicazos 'Las garras de la tigresa' y 'The Lady is the Boss'.

Carrie-Anne Moss

Con ella volvemos a romper nuestra regla, pero la Trinity de 'Matrix' merece un hueco aquí por reformular la estética y el estilo de las mujeres dentro del cine de acción de las últimas décadas: andrógina (o, al menos, no cargando las tintas en el erotismo femenino), independiente, experta en artes marciales, seria y sin necesidad de justificar su contundencia con artificios sobre su aspecto físico.

Milla Jovovich o Kate Beckinsale (protagonista de 'Underworld', quizás el exploit más popular de Matrix) no habrían hecho carrera sin la influencia de Moss, una actriz estupenda y que quedaría definitivamente marcada por el descomunal éxito de 'Matrix', pese a que se negó abiertamente a continuar la línea marcada por su personaje más popular, llegando a rechazar decenas de papeles de pura trinity-xploitation.

Angela Mao

La otra gran reina del cine de artes marciales clásico, gracias a su icónica participación en 'Operación Dragón' junto a Bruce Lee. Retirada desde principios de los noventa y dueña de una pequeña cadena de restaurantes chinos en Nueva York, Mao carece de la técnica y versatilidad de Kara Hui. Pero su potencial icónico es apabullante: algunas de sus películas más destacadas de la época con ella como protagonista podrían ser 'Lady Whirlwind', 'The Invincible Kung Fu Trio' o 'The Shrine of Ultimate Bliss', inicialmente prevista para que la protagonizara Bruce Lee.

Michelle Rodriguez

Una actriz única en el sentido de que tiene un status que le permite participar ocasionalmente en superproducciones de reparto coral como 'Fast & Furious', pero al mismo mantener cierta continuidad como protagonista de producciones más modestas y que se permiten ser más violentas, excesivas y... bueno, y estar protagonizadas por una mujer. Muy consciente de ello, Michelle Rodriguez ha expresado en más de una ocasión su descontento con la presencia femenina en superproducciones de acción.

Mientras la cosa cambia, Rodriguez lleva consagrada al género casi desde su debut en 'Girlfight'. Desde entonces se le ha visto en franquicias tan destacadas como 'Machete', 'Resident Evil' o la citada 'Fast & Furious'. Solo esperamos que en el futuro se abstenga de dejarse llevar por papeles tan tentadores, pero tóxicos, como el de 'Dulce venganza'.

Moon Lee

Una de las grandes estrellas de la oleada de actrices femeninas que inundó el cine de acción de Hong Kong en los llorados ochenta. Al igual que tantas otras actrices de su generación, como Cynthia Khan, su asombrosa elasticidad -heredada de su experiencia como bailarina profesional- proporcionaba cierta gracilidad a las loquísimas coreografías marciales que le tocaba ejecutar.

Su debut se produjo en la histórica 'Zu. Guerreros de la montaña mágica', pero fue la tremenda 'Iron Angels' la que la convirtió a ella y a su compañera de reparto Yukari Oshima en estrellas. Tras ellos protagonizó una veintena de películas de acción en apenas media década.