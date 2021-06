"Siempre hirió mis sentimientos". Courteney Cox reconoce que le dolió ser la única protagonista de 'Friends' que nunca fue nominada al Emmy

El reciente estreno del episodio especial de 'Friends' que reunía a sus protagonista ha hecho que vuelve a hablarse a menudo de la que quizá sea la mejor sitcom de todos los tiempos. Eso sí, en su momento no es que arrasara en los premios, llegando a darse la circunstancia de que Courteney Cox nunca fue nominada a los Emmy por su interpretación de Monica Geller y la actriz ha reconocido que no le sentó demasiado bien.

"Dolió"

Cox ha aparecido recientemente junto a Jennifer Aniston y Lisa Kudrow en el programa de radio de Howard Stern en SiriusXM, donde ha reconocido que se sintió dolida cuando sus compañeros de reparto iban siendo aspirantes a lo largo de los años pero ella era ignorada de forma sistemática:

Siempre hirió mis sentimientos. Cuando todos fueron nominados menos yo, definitivamente hirió mis sentimientos. Estaba feliz por todos, y luego cuando acabó siendo "Oh, ¿soy la única?" Dolió.

Recordemos que tanto Kudrow como Aniston se llevaron el Emmy, mientras que Matt LeBlanc fue aspirante en tres ocasiones por su trabajo en la serie, por una tanto de David Schwimmer y Matthew Perry. Es lógico que se sintiera excluida, algo que ella misma expuso así: "Quería que ganasen. Nunca quise quitarle mérito a nadie. Simplemente a veces quería que me incluyesen"

Aunque ha aparecido en más series como 'Dirt' o 'Cougar Town', Cox sigue sin haber sido nominada ni una sola vez a los Emmy. Por 'Cougar Town' sí que fue aspirante al Globo de Oro, algo que reconoció que funcionó a modo de alivio: "la única cosa que me hizo sentirme bien fue que me nominaron a un Globo de Oro por 'Cougar Town' (...). Me quitó un poco la espinita clavada"