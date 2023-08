"Nadie sabe cómo reaccionar". Christopher Nolan desvela que una de las frases más icónicas de 'Oppenheimer' no estaba en el guion y salió de los deberes que mandaba a los actores

Reconozco que no soy yo el mayor fan de 'Oppenheimer', pero entre minutos y minutos de lo que personalmente se me antojó un monumental toma y daca wikipédico hubo una escena que me apasionó por encapsular perfectamente la hipocresía estadounidense en un solo diálogo. Ahora, Christopher Nolan ha reconocido que esa línea ni siquiera estaba en el guion originalmente, demostrando lo mucho que los actores se prepararon la película.

No te muevas, quédate kyoto

Se trata de la escena donde están decidiendo qué ciudad bombardear y el secretario Henry Stimson, interpretado por James Remar, tacha Kyoto de la lista porque estuvo de vacaciones con su mujer en su luna de miel. Es un diálogo espeluznante, repleto de mala leche, que lo dice todo sobre la posición estadounidense en la guerra... y que estaba basado totalmente en el personaje real.

Nolan ha contado en el New York Times cómo pasó: "Hubo un momento donde James Remar... No paraba de hablarme de cómo se enteró de que Stimson y su mujer habían pasado la luna de miel en Kyoto. Esa fue una de las razones por las que Stimson quitó Kyoto de la lista para ser bombardeada. Yo le había hecho tachar la ciudad de la lista por su significado cultural, pero le dije 'Simplemente añádelo'. Es un momento fantástico y emocionante donde nadie en la habitación sabe cómo reaccionar".

Cada actor venía a la mesa con investigación sobre cómo había sido su personaje en la vida real. Tenían toneladas de deberes que hacer. Tenían una gran fuente con 'American Prometheus'. Después hicieron su propia investigación. Por ejemplo, con la escena en la clase con todos los científicos pudimos improvisar la discusión. El guion está ahí, pero podían venir con pasión y conocimiento basado en su propio aprendizaje.

El diálogo en cuestión es una pulla fabulosa al gobierno de la época (de todas las épocas), pero no va a calmar la rabia de un público japonés que ya se ha levantado en armas contra la película. Tanto, que probablemente ni siquiera llegue a estrenarse allí por temor a la reacción enfurecida nipona. Con o sin deberes.

