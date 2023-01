"Soy un Trekkie, tío": Nicolas Cage explica por qué nunca empuñará un sable láser en 'Star Wars'

Ningún actor puede venir a España sin llevarse la pregunta "¿Te gustaría trabajar con Almodóvar?" en algún junket, al igual que ningún director que pase de cincuenta años puede librarse de responder en una entrevista qué le parece Marvel. Es lo que hay, viene con el trabajo. De la misma manera que ahora a Nicolas Cage le ha tocado responder a una de estas preguntas cíclicas, con la diferencia de que todo con Nic ganaría enteros: ¿Participaría en 'Star wars'?

Poniendo caras en una galaxia muy, muy lejana

Hace tiempo, Pedro Pascal comentó que le gustaría que el actor acabara en la saga de Disney y haría todo lo posible por reclutarle. Ahora ha llegado el momento de saber en qué quedó la intentona. En una entrevista con Yahoo! Entertainment, Cage rompió todas nuestras expectativas de futuro no dejando ni una rendija abierta: no tiene ningún interés en empuñar un sable láser y liarse a pelear por la galaxia.

El motivo no ha sido que desprecie los blockbusters o que quiera dedicarse a cultivar la siguiente fase de su carrera, sino algo mucho más prosaico: "La respuesta es no, no me apetece realmente. Soy un Trekkie, tío, estoy en la Enterprise, eso es lo que me mola". Cage, que creció viendo a William Shatner y admira la actuación de Chris Pine en la saga moderna, tiene sus motivos para preferir 'Star Trek'.

Me gusta lo político y sociológico... Creo que de eso trata la ciencia ficción, un género realmente importante, donde puedes decir lo que quieras, como lo sientas. Lo pones en un planeta diferente, en otra época, en el futuro, y puedes, sin que la gente te salte encima. Puedes expresar lo que piensas, y Star Trek realmente lo hizo. Se metieron en cosas muy serias.

Si eres fan de Nicolas Cage (¿y quién no?) seguro que ya estás salivando al ver el tráiler de 'Renfield', pero aún tiene otras cinco películas preparadas, entre las que se encuentra la producción de A24 'Dream Scenario' (en la que interpreta a un hombre que se aparece de la nada en los sueños de todo el mundo). Eso sí, el runrún en Hollywood tiene más que ver con la tercera parte de 'La búsqueda'. ¿Hay un futuro para las franquicias con la marca Cage o, al menos, nos darán el placer de verle caracterizado de vulcaniano?