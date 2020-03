Stephen Lang, villano de 'Avatar', afirma que rodar cuatro secuelas de forma simultánea es "algo confuso"

"Me he rendido intentando mantener la cuenta. La cosa se pone un poco confusa". Así de directo y contundente se ha mostrado Stephen Lang, intérprete que dio vida al Coronel Miles Quaritch en la 'Avatar' de James Cameron, cuando se le ha preguntado en The National sobre cuántas páginas de guión y horas de metraje se han rodado ya de las secuelas del multimillonario blockbuster de 2009.

Recordemos que Cameron puso en marcha la fase de producción de las cuatro continuaciones de la cinta original al unísono en 2017. El pasado diciembre, el director afirmó que las escenas motion capture de 'Avatar 2' y 'Avatar 3' ya se habían completado en su totalidad, así como la primera mitad de las de 'Avatar 4'. Respecto a los fragmentos en acción real, las dos primeras secuelas ya estarían prácticamente finalizadas.

Este esfuerzo maratoniano, que lleva tras de si una carga de trabajo considerable, supone un quebradero de cabeza para todos los miembros del equipo técnico y artístico, incluidos los actores. Para Lang, volver a la franquicia ha supuesto, además de una gran satisfacción, un auténtico desafío interpretativo y de preparación de su personaje.

"Es muy satisfactorio saber que el personaje fue lo suficientemente valorado y causó una impresión lo suficientemente buena [como para traerlo de vuelta]. Eso, para empezar, fue algo maravilloso para mí. Mi trabajo es defender el el papel que estoy interpretando, y es satisfactorio tener mucho tiempo para descubrir a Quaritch, averiguar qué le emociona, hablar sobre él y, con suerte, superar las expectativas que la gente tiene hacia el personaje, para crear unas nuevas.

Ahora estoy trabajando con un lienzo mucho más amplio que en la primera 'avatar', y me hace aunar esfuerzos con James Cameron para examinar al personaje en detalle. Eso, para mi, es tremendamente satisfactorio y desafiante... Quaritch, definitivamente, ha evolucionado. Estamos haciendo cuatro películas más, así que, si no evoluciona, tendremos un problema. Y no es siempre una cuestión de evolución, es sobre convertirse en algo profundamente afianzado. Aún lo estoy descubriendo. Es algo que estaré descubriendo mientras continuamos trabajando, porque no estamos cerca de terminar con este proceso bajo ningún concepto."

Si mantener el raccord emocional entre escenas de un único largometraje puede ser algo tan exigente como complejo, no puedo ni imaginar cómo debe ser hacer lo mismo rodando cuatro secuelas de forma simultánea. Sea como fuere, veremos de nuevo a Stephen Lang, Sigourney Weaver y compañía el próximo 17 de diciembre de 2021, fecha en que Disney estrenará 'Avatar 2' en salas norteamericanas.