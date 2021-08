Los sueldos de las estrellas de Hollywood: por qué Daniel Craig y Dwayne Johnson ganan casi 17 veces más que Robert Pattinson por 'The Batman'

Las grandes estrellas de Hollywood cobran cantidades multimillonarias por participar en una película, pero últimamente existía cierto secretismo alrededor de las cantidades exactas, pero un reciente artículo de Variety ha lanzado un poco de luz al respecto, y también sobre cómo se ven afectados los sueldos en el caso de aquellos títulos que van a estrenarse de forma directa en streaming.

En concreto, Variety ha desvelado el salario de diecisiete estrellas de Hollywood por un título reciente de sus carreras. El líder absoluto de la lista es Daniel Craig, que ha ganado 100 millones de dólares por aparecer en dos secuelas de 'Puñales por la espalda'. En la misma media se encuentra Dwayne Johnson y sus 50 millones de dólares por 'Red One'. Las de Craig se verán en Netflix y la de Johnson en Amazon, de ahí esas cantidades tan abultadas.

El "chollo" del streaming

De hecho, hay ocho actores que superan la legendaria barrera de los 20 millones de dólares que llegó a Hollywood gracias a Jim Carrey y 'Un loco a domicilio'. Lo curioso es que en todos los sueldos son más altos de lo normal precisamente por ser películas que van a verse primero en streaming o que se estrenan de forma simultánea en cines y alguna plataforma.

Por ejemplo, Will Smith ha ganado 40 millones por 'King Richard', que llegará a HBO Max al mismo tiempo que a los cines, Denzel Washington otros 40 millones por 'Pequeños detalles', Leonardo DiCaprio se ha llevado 30 millones por 'Don't Look Up', uno de los lanzamientos más esperados de Netflix, Mark Wahlberg se llevó otros 30 por hacer 'Spenser: Confidencial' para Netflix, Jennifer Lawrence 25 por 'Don't Look Up', misma cantidad conseguida por Julia Roberts gracias a su participación en 'Leave the World Behind', también para Netflix.

¿A qué se debe que las compañías de streaming paguen salarios mucho más elevados? Sencillo, las grandes estrellas también reciben una cantidad de los beneficios que generan las películas en cines, y para compensar eso que dejan de ganar, las plataformas pagan por adelantado a partir de una generosa estimación de lo que esos títulos habrían recaudado, pero con cero garantías de que fuera a conseguirlo.

De lo contrario, las estrellas seguramente no aceptarían el acuerdo. Para que os hagáis una idea, el sueldo base de Dwayne Johnson por 'Jungle Cruise' fueron 22 millones de dólares. De ahí hasta los 50 por 'Red One' hay mucha diferencia...

El resto de salarios

Ya en la línea de los 20 millones de dólares sí encontramos películas que está previsto sea lancen primero de forma exclusiva en salas: Brad Pitt por 'Bullet Train', Sandra Bullock por 'The Lost City of D' o Chris Hemsworth por 'Thor: Love and Thunder'. En esa cantidad tenemos también a Ryan Gosling por 'The Gray Man', pero esa superproducción -se habla de un presupuesto de 200 millones de dólares- se verá en Netflix.

La lista dada por Variety se completa con Michael B. Jordan y los 15 millones de dólares que ganó con 'Sin remordimientos', estrenada finalmente en Amazon, los 13 millones de dólares de Tom Cruise por 'Top Gun: Maverick', los 11,5 millones de Chris Pine por 'Dragones y mazmorras' o los algo escasos 3 millones de Robert Pattinson por 'The Batman'.

Caso aparte es el de Keanu Reeves y 'Matrix 4', ya que su sueldo base oscila entre los 12 y los 14 millones de dólares, pero el actor todavía no ha cerrado un acuerdo con Warner para determinar la compensación por el hecho de estrenarla en HBO Max y cines de forma simultánea. Que no os sorprenda si esa cantidad se dobla o incluso triplica...

Es verdad que faltan muchos actores, resultando especialmente llamativa la ausencia de Chris Evans por 'The Gray Man', ya que si Gosling se ha embolsado 20 millones de dólares, seguro que él ha conseguido bastante más, pero son cantidades que sirven para hacernos una idea sobre cómo se mueve la industria de Hollywood a día de hoy y por qué las plataformas de streaming tienen que pagar de más...