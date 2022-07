"Temo que me obligarían a actuar sola en un almacén". Jamie Lee Curtis no cree que Marvel la llame a sus 64 años pero estaría dispuesta a unirse al MCU

Conforme va avanzando la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, el repertorio de personajes continúa creciendo de forma exponencial y, junto a él, el número de estrellas que se unen al proyecto de La casa de las ideas para encarnarlos. Pero aún hay grandes nombres que podrían dar el salto a las adaptaciones pijameras, aunque no tenemos muy claro que Jamie Lee Curtis pueda ser uno de ellos...

El verdadero multiverso de la locura

El pasado mes de mayo, coincidiendo con el estreno de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', la actriz publicó una comparativa de los pósters del filme de Marvel Studios y la genial 'Todo a la vez en todas partes', en la que trabajó a las órdenes de los Daniels. En ella, entre varios dardos envenenados, Curtis remató con un juego de palabras —"out marvels any Marvel movie"— que se traduce en un enorme elogio a la producción de A24.

Pero Curtis, en una conversación con el medio People, ha querido añadir un pequeño matiz a sus palabras y enterrar el hacha de guerra... hasta cierto punto.

"No tengo nada contra Marvel como entidad. He visto muchas películas de Marvel. A lo que me refería es a que 'Todo a la vez en todas partes' fue una película pequeña que pudo... fuimos capaces de contar una historia multiversal que conmovió realmente a la gente. Lo que intentaba decir es que no tiene que ser una película de Marvel para que sea un espectacular y que te emocione".

Además de con la publicación mencionada anteriormente, la intérprete salpimentó el feudo entre 'Todo a la vez en todas partes' y 'Doctor Strange 2' compartiendo una crítica publicada en el New York Times que situaba el título protagonizado por Michelle Yeoh por encima del capitaneado por Sam Raimi.

Curtis concluyó este post, no con poco cachondeo, con el hashtag #guesswillneverbecastinamarvelmovie —supongo que nunca me ficharán para una película de Marvel—; lo cual no quiere decir que no esté abierta a trabajar con el estudio, por mucho que desconfíe de su proceso de rodaje.

"Honestamente, no puedo imaginar que lleguen a llamarme porque levanté un poco de polvo. Pero soy una artista colaborativa. Trabajo con mucha gente en muchas cosas diferentes, y si el papel fuese interesante y pudiese aportar con lo que hago, por supuesto [que trabajaría con Marvel]. ¿Qué voy a hacer, decir que no? Pero me resultaría difícil imaginar que Marvel vaya a encontrar algo que hacer con una mujer de 64 años".

"Temo que si hago una película de Marvel, van a pegarme puntos por todas partes y me obligarán a actuar yo sola en un almacén en algún sitio. 'Todo a la vez en todas partes' fue, absolutamente, la experiencia más inesperada y encantadora de mi carrera; sólo porque las expectativas eran muy bajas y yo era muy libre trabajando y me divertí mucho haciéndola. ¡Y no había pantalla verde!".