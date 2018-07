La temporada 4 de 'Supergirl' tiene tráiler y contará con la primera superheroína transgénero de la televisión

Estamos en una época en la que la tendencia en Hollywood es la representación de personajes trans en series y películas... no sin cierta polémica. Polémica que a veces va más por el hecho de que no cuenten con actores trans para interpretar dichos papeles (mirad lo que pasó hace días con Scarlett Johansson).

Warner Bros y DC no quieren quedarse atrás y han anunciado que la cuarta temporada de 'Supergirl' contará con la primera superheroina transgénero de la televisión gracias al fichaje de Nicole Maines. Maines interpretará a Nia Nal/Dreamer, personaje aparentemente basado en Nura Nal, una superheroína precognitiva miembro de la Legión de Superhéroes.

Además del anuncio de este fichaje, en la reciente Comic-Con CW lanzó el tráiler de la temporada 4 de 'Supergirl', cuyo estreno está programado para el 14 de octubre (y en HBO España al día siguiente).

En la cuarta temporada de 'Supergirl', Nia será el último fichaje en el equipo de periodistas de CatCo. Además de Maines, al equipo de la serie se incorpora April Parker Jones como Coronel Haley y David Ajala como Manchester Black.

La verdad es que me parece un fichaje interesante, aunque el corto curriculum de Maines (ha tenido una aparición en 'Royal Paines' y poco más) no hace que confíe mucho en su papel. Nicole se ha caracterizado por ser una firme activista de la comunidad trans y aparece en el documental de HBO 'The trans list'.

También hay que destacar el hecho de que hayan tenido que cambiar la identidad sexual de una heroína menor por la falta de superhéroes (y personajes) trans en los cómics. Una asignatura pendiente de las grandes editoriales.