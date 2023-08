Tiene solo 15 años y ya es una de las actrices más taquilleras de la historia: de interpretar a la hermana de Jenna Ortega a dejar sin palabras a Margot Robbie

Hace unos meses se habló mucho de Zoe Saldaña por ser la única actriz que ha participado en cuatro películas con más de 2.000 millones de dólares de recaudación cada una -un récord que probablemente crezca hasta cinco títulos cuando se estrene 'Avatar 3'-, y ahora toca hablar de una joven intérprete que tiene más en común con ella de lo que podría parecer. Su nombre es Ariana Greenblatt, tiene apenas 15 años y ya es una de las actrices más taquilleras de la historia.

A Greenblatt quizá muchos la sitúen por haber dado vida a la hija de America Ferrera en 'Barbie', siendo especialmente memorable su primer encuentro con Margot Robbie en el que la deja sin palabras. Solamente con eso ya sería suficiente para tener interés en seguir de cerca su carrera, pero lo cierto es que lleva varios años trabajando en Hollywood y ha participado en infinidad de títulos conocidos por el gran público.

Un ascenso meteórico

Tras su debut con una aparición episódica en 'Liv y Maddie' en 2015, su primera oportunidad real llegó en 2016 con la televisiva 'Entre hermanos', donde daba vida a la hermana menor de Jenna Ortega. Sin duda, eso la ayudó a conseguir su primer papel en la gran pantalla en 'El gran desmadre (Malas madres 2)', un indiscutible éxito comercial que recaudó 130 millones de dólares, pero nada de eso podía prepararla para lo que llegaría después: dar vida a una joven Gamora en 'Vengadores: Infinity War', un bombazo histórico que aún hoy es la sexta película más taquillera de todos los tiempos con una recaudación de 2.052 millones.

Desde entonces su carrera se ha centrado principalmente en la gran pantalla, participando en títulos que como mínimo deberían sonar a prácticamente cualquir espectador. Tras poner voz a la versión joven de Velma en '¡Scooby!', logró uno de las papeles principales de 'El magnífico Iván', la película de Disney+ protagonizada por Bryan Cranston.

En 2020 dio vida a una joven superviviente que acompañaba a Michael Rooker en la notable 'De amor y monstruos', mientras que al año siguiente se transformó en la versión joven del personaje de Leslie Grace en la estupenda 'En un barrio de Nueva York', dio vida a la hija de Gina Rodriguez en 'Disomnia', un estimable thriller postacapolíptico de Netflix, y prestó su voz a uno de los nuevos personajes de 'El bebé jefazo: Negocios de familia'.

Sí es verdad que '65', la película de ciencia ficción en la que interpreta a la niña que protege Adam Driver, no tuvo el éxito esperado -costó 45 millones de dólares y recaudó apenas 60-, pero todo eso ha cambiado con el fenomenal éxito de 'Barbie', que ya ha superado los 1.200 millones de recaudación. De hecho, son muy pocas las actrices con más de una película de sagas diferentes que hayan superado los 1.000 millones y creo que es la más joven en lograrlo.

Además, su carrera no para y sigue consiguiendo papeles en películas a priori destinadas a arrasar en taquilla: el año que viene la veremos dando vida a Tiny Tina en la adaptación del videojuego 'Borderlands' protagonizada por Cate Blanchett y dirigida por Eli Roth. Eso sí, se rodó en 2021 -y ha habido ciertos rumores que apuntan a que podría ser un desastre-, por lo que la veremos aún más joven que en 'Barbie'.

Lo que está claro es que Greenblatt tiene un gran futuro por delante, algo que tiene mucho mérito, pues no cumplirá 16 años hasta este próximo 27 de agosto. Esperemos que su carrera no pierda fuelle a medida que pasen los años, pero no sería la primera ni la última vez que pase algo así.

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023