'Disomnia': un intenso thriller postapocalíptico de Netflix que explora las letales consecuencias de no poder dormir

Son muchas las películas que han abordado la acelerada caída de la civilización cuando un incidente pone en riesgo la supervivencia de la humanidad. No obstante, lo habitual es que haya algún tipo de amenaza que poder derrotar para llegar así a un final feliz, pero en el caso de 'Disomnia', la nueva película original de Netflix que la plataforma estrena este miércoles 9 de junio, no es el caso.

Algo sucede en 'Disomnia' que provoca que los seres humanos pierdan la capacidad de dormir. Esto provoca un deterioro cognitivo que apunta a tener consecuencias fatales. Aquí el único halo de esperanza es que una niña sí es capaz de dormir, pero el tiempo vuela y la angustia va creciendo de forma paulatina en una película solvente pese a quedarse lejos de exprimir a fondo lo que plantea.

Angustia creciente

Tras un correcto prólogo que sirve para introducir a la familia protagonista antes de que tenga lugar ese misterioso incidente, 'Disomnia' opta por mostrar la creciente desesperación con recursos que suenan conocidos en mayor o menor medida, ya sea por la existencia del caos en las calles o la asociación de la religión con un intento de buscar soluciones drásticas asociadas a la fe.

No hay nada especialmente novedoso en el guion firmado por Mark Raso junto a su hermano Joseph, pero sí que se sabe hilar las diferentes amenazas que van apareciendo en el camino de una madre (eficiente Gina Rodriguez) que lo único que quiere es proteger a sus hijos. Es esa emoción más primaria la que sirve como auténtico motor para que 'Disomnia' vaya evolucionando en lo argumental sin que el espectador llegue en ningún momento a desconectar.

En paralelo a eso, 'Disomnia' se vale de la presencia de varios rostros conocidos por el público en su reparto como aliciente adicional para que la odisea de sus protagonistas tenga un mayor impacto en el público. No es que ninguno de ellos tenga una oportunidad real de lucirse y algunos están un poco desaprovechados, pero otros, como Barry Pepper o Jennifer Jason Leigh, saben dar la entidad necesaria a sus personajes para ser algo más que estaciones de paso en el viaje de los protagonistas.

Luces y sombras de 'Disomnia'

Esto va alimentando la sensación de agobio que busca transmitir la película desde sus primeros minutos, pero es una pena que Mark Raso, también director de la película, no incida más desde el apartado visual en el trastorno por falta de sueño que sufren sus protagonistas. Hay pequeños apuntes, más presentes en su tramo final, pero nunca se apuesta decididamente por ello como una forma de intentar transmitir al espectador ese malestar generalizado que sufren los personajes de 'Disomnia'.

Eso redunda en que 'Disomnia' se sienta más convencional de lo necesario, porque incluso ese eje emocional resulta un tanto genérico al no apostar abiertamente por ello. Y es que el guion de los Raso busca cierto equilibrio entre esa vertiente y las diferentes amenazas que van apareciendo, donde es cierto que funciona bien cierta solución argumental relacionada con la falta de unas fuerzas de la ley que sigan manteniendo el orden.

Y es que puede que el eje sobre el que se apoya la película sea la huida hacia delante de una madre para salvar a sus hijos, pero lo que realmente le interesa a Raso es que 'Disomnia' derroche intensidad en todo momento. No importa tanto lo que sucede como lo que podría pasar, la existencia de esa amenaza inconcreta y otras más humanas que van surgiendo en paralelo.

Para acabar me gustaría destacar sobre el desenlace que a veces es mejor dejar la incógnita en el aire y otras dar una explicación más o menos razonable a todo lo que ha sucedido. La opción que toma 'Disomnia' no resulta demasiado satisfactoria por la forma en la que está ejecutada, pero tampoco puedo decir que no sea hasta cierto punto coherente con lo visto hasta entonces.

En resumidas cuentas

'Disomnia' podría haber sido un gran thriller de ciencia ficción pero se queda en una película con mejor intenciones que resultados. El hecho de no decantarse abiertamente por alguna de sus dos principales vertientes acaba siendo una de las causas de que se quede a medias en casi todo lo que propone. Pese a ello y a lo convencional de más que acaba siendo, lo singular de su propuesta y algunas situaciones conseguidas ayudan a que se deje ver con cierto interés.