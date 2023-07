Tom Cruise es el autor de la lista más importante de todo Hollywood. La de sus amigos que reciben una tarta en Navidad

Tom Cruise tiene ya 61 años y está mejor que tú y que yo. Es un hecho: no sabemos si es por haber tomado el elixir de la eterna juventud o por correr todo el día de aquí para allá, pero lo cierto es que luce ideal. Y, por lo que cuentan, no es por machacarse todo el día en el gimnasio, porque tiene tiempo de cuidar a todos sus amigos en la industria (y no son pocos precisamente) con una tarta única que les manda a todos en Navidad. Y ojo, porque no es precisamente barata.

Entartado de conocerte

Siempre es la misma tarta: una de chocolate blanco y coco proveniente de la misma pastelería, año tras año. Doan's Bakery, situada en Woodland Hills (California), envía a todo Estados Unidos, y con razón: cada año Tom Cruise encarga cientos -si no miles- de tartas para sus colegas en la industria, desde Jon Hamm hasta Kirsten Dunst, Rosie O'Donnell, Jimmy Fallon o Miles Teller. Es una lista más codiciada para muchos que la nominación al Óscar, no por el precio en sí (125 dólares) sino porque significa que la última gran estrella viva te considera alguien cercano.

Y puedes pensar que probablemente esto es un truco publicitario y que es la misma lista año tras año, pero nada de eso. Por ejemplo, Brooke Shields recibió la tarta durante diez años (en la época donde iba firmada "de Tom, Katie y Shuri" y no solo "de Tom") y, de pronto, dejó de hacerlo para su desgracia. ¿Y qué pasa si vives fuera de los Estados Unidos o estás ahí por un rodaje? No hay problema: Cruise (bueno, su conductor) las lleva en su jet privado. Malísimo para el medio ambiente, buenísimo para el ego.

Los que la han probado, como Tom Hanks, dicen que es absolutamente increíble. Algo debe tener cuando, después de probarla tras la recomendación de Diane Keaton en 2008, empezó a convertirse en una tradición de Hollywood que ya pasa los quince años. Podremos decir lo que queramos de Tom Cruise, pero, desde luego, quedan pocas personas que digan "te quiero" con tartas de 125 dólares.

En Espinof | Las 17 mejores películas de acción y thrillers de 2022