Uno de los actores de la peor película de Marvel explica por qué aceptó el papel: "Tengo una hipoteca que pagar, ¿sabes?"

Una de mis entrevistas favoritas de la historia del cine es aquella en la que preguntaron a Michael Caine por 'Tiburón: La venganza', la cuarta parte de la franquicia y él contestó "No la he visto, pero he visto la casa que compró para mi madre, y es fantástica". Debe ser el único que sacó algo bueno de esta película, todo sea dicho.

Le sale a pagar

Es, más o menos, lo que ha dicho Jared Harris cuando le han preguntado por su aparición en 'Morbius' durante una entrevista para INews repasando su carrera, en la que ha sido todo lo amable que ha podido con la que es, quizá, la peor película moderna basada en un cómic Marvel.

Sí, bueno. Tengo una hipoteca que pagar, ¿sabes? A veces dices que sí a cosas porque necesitas dinero. Había observado que este tipo de películas van bien si tienen sentido del humor. No puedes tratarlas como si fueran Shakespeare. Así que sí, esta película podría haber ido mejor con un sentido de humor más malicioso.

Harris no es el único actor que ha reconocido hacer una película por el cheque. De hecho, hay algunos casos flagrantes: Billy Bob Thornton aceptó 'Armageddon' para pagar su divorcio, Kareem Abdul-Jabbar hizo '¡Aterriza como puedas!' para comprarse una alfombra muy cara (sí, de verdad) y Glenn Close apareció en 'Guardianes de la Galaxia' para poder permitirse otros papeles más independientes. ¿Quién dijo que Hollywood era el paradigma del glamour?

