"Es una vergüenza". Kali Reis reprocha al creador de 'True Detective' sus críticas pasivo-agresivas hacia el final de 'Noche polar'

Nic Pizzolatto, el creador de 'True Detective', está "a tope" con las críticas negativas de 'Noche Polar' que pululan las redes sociales. Hubiéramos dicho que está siendo vocal, de no ser porque lo está haciendo de forma "pasivo-agresiva", simplemente reposteando/compartiendo las críticas de los demás.

Entre ellas, algunas que rezaban que tenía «el guion más chapucero» o que Issa López, la showrunner de la temporada, había «fallado enormemente». Algo que, desde luego, no ha pasado desapercibido entre los seguidores (y no tan seguidores) tanto de la serie como del guionista, no dudando algunos de tildar de "patético" o de infantil su actitud.

Y entre toda esa gente, nos encontramos con Kali Reis, la agente Evangeline Navarro en la temporada, que se enteró de lo que andaba diciendo y decidió reprochar la actitud de Pizzolatto.

"Cagarse en los demás es la nueva moda"

«Es una maldita vergüenza», declaraba la coprotagonista de la temporada 4 vía X, «pero hey, supongo que "si no tienes nada bueno que compartir, cágate en los demás" es la nueva moda».

No es la primera vez, eso sí, que Pizzolatto hace saber su opinión en torno a esta temporada de 'True Detective' de esta manera. Ya hace un par de semanas pidió que no le echasen la culpa de lo que sea que pasara en la serie, algo que encontró una respuesta bastante diplomática por parte de López:

«Creo que todo narrador tiene una relación específica, peculiar y única con las historias que crean y, sean cuales sean sus reacciones, tiene derecho a ellas. Ese es su privilegio.»

