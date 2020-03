Vin Diesel dice que Spielberg considera un atentado para el cine que el actor no haya vuelto a dirigir

Vin Diesel es conocido por liderar la saga 'Fast and Furious' y títulos de acción como 'xXx' o 'Bloodshot'. Sin embargo, el actor estadounidense de 52 años también ha trabajado tras las cámaras; debutó como director con el corto 'Multifacial' (1995) y realizó el largometraje 'Strays' (1997), que también escribió y protagonizó.

Desde entonces no ha vuelto a realizar un largometraje y, al parecer, es algo de lo que Diesel se arrepiente. Durante una reciente entrevista, el intérprete cuenta que uno de los más grandes cineastas de la historia, Steven Spielberg, le ha animado a volver a la dirección:

"Le vi hace poco y me dijo: 'Cuando escribí ese papel para ti en 'Salvar al soldado Ryan', obviamente estaba empleando al actor, pero en secreto también estaba apostando por el director que hay en ti, y no has dirigido bastante. Es un crimen contra el cine y deberías volver a la silla de director'. No he dirigido bastante".

Vin Diesel recuerda que 'Strays' se presentó en el Festival de Sundance, donde se hizo amigo de Jon Favreau, otro actor y director que por aquel entonces también era un aspirante a cineasta. "Es muy divertido porque ambos éramos alumnos en Sundance como cineastas, y él sale a hacer 'El rey león', 'Iron Man' y todas esas grandes películas. Es fascinante. Entonces pienso: Steven tiene razón", declara Diesel.

¿Veremos algún día su versión de Aníbal?

Lo cierto es que Vin Diesel lleva hablando desde hace tiempo, más de una década, sobre un proyecto que le encantaría llevar a la gran pantalla: la historia del general cartaginés Aníbal Barca.

"No la he hecho aún. Por muy agradecido que esté por los éxitos, hay momentos donde digo: Dios, prometiste el universo, muy concretamente, la trilogía sobre Aníbal Barca, y todavía no lo has entregado. Lo has propagado por todo el mundo", dice la estrella. De momento, a falta de que haga caso a Spielberg, Diesel sigue ampliando su carrera como intérprete y le veremos otra vez como Dom Toretto en 'Fast and Furious 9' en abril de 2021.