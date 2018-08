Winona Ryder asegura que se casó con Keanu Reeves en el rodaje de ‘Drácula’ (y Francis Ford Coppola cree que es cierto)

No es extraño que algunos directores busquen el máximo realismo posible para sus películas, llegando en ocasiones a extralimitarse para conseguir el efecto buscado. En el caso de Francis Ford Coppola y su 'Drácula' parece que podría haber sido el caso, ya que Winona Ryder ha asegurado durante la campaña promocional de 'Destination Wedding' que lleva casada con Keanu Reeves desde la grabación de la boda entre los personajes que ambos interpretaron en dicha película.

Por lo visto, Coppola no había quedado contento con la primera versión de la escena, así que contrató a un auténtico sacerdote rumano, ya que creía que sería un momento precioso para la película. La actriz ha recordado lo sucedido en una entrevista en la que también estaba Reeves, quien no terminaba de recordar lo que comentó Ryder :

De hecho, nos casamos en ‘Drácula’. No, te juro por Dios que creo que estamos casados en la vida real. En esa escena, Francis usó un auténtico sacerdote rumano. Hicimos un máster de la escena y ejecutó el rito al completo, así que creo que estamos casados.

Lo primero que se le ocurrió a Reeves fue preguntar si llegó a decir que sí, a lo que ella contestó: “¿No te acuerdas? Fue en el Día de San Valentín”. La ceremonia se grabó en una iglesia ortodoxa griega de Los Angeles y hasta el propio Coppola señala que la actriz podría estar perfectamente en lo cierto:

En cierto sentido, cuando acabamos, nos dimos cuenta de que Keanu y Rinona realmente estaban casados como resultado de la escena y la ceremonia.

No tengo claro hasta qué punto es legal todo esto -¿no se casarían con los nombres de los personajes y no los suyos propios? en los insertos de la ceremonia que se ven en la película no llegan a decir nada-, pero sin duda es una anécdota de lo más curiosa.