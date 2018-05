Tráiler de 'Destination Wedding': Keanu Reeves y Winona Ryder en la comedia romántica que tenían pendiente desde los 90

Por fin, Keanu Reeves y Winona Ryder se reencuentran para protagonizar su primera comedia romántica juntos. 'Destination Wedding' es el (aburrido) título de la película que los ha reunido por cuarta vez y hoy ya podemos echar un vistazo al tráiler. No hay lugar a engaños, esto es lo que cabe esperar: un fanfiction de los 90 adaptado al cine.

Aunque en el vídeo parece que Ryder y Reeves están interpretándose a sí mismos, sus personajes son Lindsay y Frank, dos antipáticos y amargados invitados a una boda que se enamoran durante el fin de semana que dura el evento. El guion y la puesta en escena corren a cargo de Victor Levin, guionista de la serie 'Loco por ti' ('Mad About You') y director de 'De 5 a 7' ('5 to 7').

Levin declaraba esto sobre la pareja Ryder-Reeves: "Como fan, siendo un viejo amor por ambos y su trabajo, así que se siente realmente bien verles juntos otra vez. Y como cineasta, tengo la ventaja de que se conocen desde hace mucho tiempo. Tienen una química espléndida y natural, lo cual es muy importante para una historia de amor". Las estrellas coincidieron previamente en 'Drácula de Bram Stoker', 'A Scanner Darkly' y 'La vida privada de Pippa Lee'.

Hace un par de décadas, un producto como 'Destination Wedding' habría arrasado en taquilla; hoy no sería raro que la mayoría del público prefiera verla en casa vía Netflix u otra plataforma de streaming. Winona Ryder y Keanu Reeves siguen siendo populares pero ya no es lo mismo; a ella se le quiere ver en 'Stranger Things' y a él dando vida al letal John Wick.

No obstante, puede que ahora sea el mejor momento para que se hayan juntado a hacer una rom-com, cuando resulta más inesperado y el público se deja llevar por la nostalgia. Esperemos que la película merezca la pena. 'Destination Wedding' se estrena en los cines de Estados Unidos el 24 de agosto. Por ahora no hay fecha para España.