Zoe Kravitz protagonizará 'Alta fidelidad': Disney ya tiene a su Rob Gordon femenina

Son curiosas las decisiones que toman las majors respecto a las licencias que poseen. Sobre todo si nos encontramos con una adaptación de culto como es la de 'Alta fidelidad', que Stephen Frears llevó al cine con John Cusack en el papel de Rob Gordon, un hombre melómano hasta el exceso.

Hace unos meses nos enterábamos de que Disney estaba preparando un remake en forma de serie de 'Alta fidelidad' con la particularidad de tener un punto de vista femenino y la compañía ya ha encontrado su protagonista: Zoe Kravitz, que está ahora mismo trabajando en la segunda temporada de 'Big Little Lies'.

Así, Kravitz se convertirá en el personaje que interpretaba en la película Cusack: la fan definitiva de la música, propietaria de una tienda de discos y amante de las listas. Disney quiere conservar ese toque de rom-com del material original pero, en esta ocasión, en una versión menos "para mayores de 18".

Disney prepara 'Alta Fidelidad' para su plataforma de streaming que, poco a poco, va tomando forma... aunque para inaugurarse en 2019 no parece que estén creando demasiado hype.

'Alta fidelidad' será una serie de diez episodios creada por el tándem formado por Veronica West y Sarah Kucserka. Equipo entre cuyos créditos figuran series desde 'Ugly Betty' hasta la reciente 'Bull'. Digamos que, de no ser porque confío en Kravitz, no hay nada que me llame especialmente la atención de esta nueva adaptación.