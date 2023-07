El thriller distópico que arrasa en Amazon Prime Video: una ambiciosa película que presenta un futuro desolador y adapta un popular universo literario

Lo más habitual en el mundo del streaming es que las grandes producciones de Hollywood brillen por encima de títulos de otros cinematografías, pero hay veces que eso cambia. Ahora me toca hablaros de una de esas veces, pues en Amazon Prime Video está arrasando un thriller distópico hecho en Colombia que adapta un popular universo literario.

Me da que algunos ya sabrán que estoy hablando de 'Los iniciados', una película que llegó al catálogo de Prime Video este pasado 7 de julio y que actualmente es uno de los largometrajes más vistos de la plataforma. En Colombia, Panamá, Uruguay y Venezuela ha llegado al número 1, mientras que en Estados Unidos ha alcanzado el tercer puesto y en España va subiendo poco a poco, siendo la sexta posición su tope hasta la fecha.

Qué cuenta 'Los iniciados'

'Los iniciados' adapta la obra del escritor Mario Mendoza, pero no un libro en particular, ya que se han tomado como base las cuatro novelas protagonizadas por el personaje de Frank Molina para contarnos una historia situada en un futuro en el que el agua potable se ha convertido en un recurso escaso. Y es que no falta el agua, pero el que cae de la lluvia se ha convertido en venenoso para el consumo del ser humano...

En ese panorama, el periodista Frank Molina inicia la investigación de un asesinato que acaba siempre mucho más compleja de lo que parece, ya que la trama detrás del mismo apunta a una conspiración que podría tener graves repercusiones para la ciudad en la que vive.

Andrés Parra, visto en títulos como 'La odisea de los giles', 'El robo del siglo', una de las mejores series de Netflix del año 2020, o 'El presidente', encabeza el reparto de esta película dirigida por Juan Felipe Orozco.

