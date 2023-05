Martin Scorsese encontró a Leonardo DiCaprio y ya nunca lo soltó: el dúo de 'Killers of the Flower Moon' se unió por primera vez en esta épica película que puedes ver en Amazon Prime Video

De vez en cuando salen una de esas perfectas sociedades entre director y actor que no paran de darnos alegrías. Hay muchos ejemplos maravillosos que podríamos estar toda la tarde enumerando. El tema es que alguien como Martin Scorsese ha tenido la inmensa suerte de tener no sólo un actor fetiche, sino dos. Cuando ya no podía quedar tan a menudo con Robert De Niro, la gracia del destino puso a Leonardo DiCaprio en su camino.

Con ambos firma una 'Killers of the Flower Moon' que se está mostrando en el Festival de Cannes y es una de las películas más esperadas de lo que queda de año. Aunque es la reunión con DiCaprio tras varios proyectos separados la que más llama, porque juntos han tenido una trayectoria más que memorable. Una que comenzó con 'Gangs of New York'.

América nació en las calles

Actor y director cruzaron sus caminos en esta película de época con mezcla de submundos criminales que tanto le gustan al italoamericano y drama épico clásico. Un retrato de la fundación de América a base de sangre y brutalidad violenta y/o intimidatoria que puede estar más conectada de lo que creemos con 'Killers of the Flower Moon'. Una película que se puede rescatar en streaming a través de Amazon Prime Video (también en Movistar+ y Filmin).

Tras una formidable introducción con una batalla que asienta las bases del conflicto, con Liam Neeson enfrentado al personaje de Daniel Day-Lewis, nos trasladamos al Nueva York de mediados del siglo XIX para observar una ciudad dominada por la corrupción y el miedo. DiCaprio es el joven que busca venganza contra "el carnicero" de Day-Lewis por la muerte de su padre, un relato barbárico en medio de la fundación de una civilización.

Scorsese vuelve a hacer gala de su gran talento como retratador de Nueva York metiéndose en sus mismísimos cimientos llenos de moho y podredumbre. El director nos cuenta una historia de fuerte garra política que rescata mucho de los grandes conflictos del cine clásico, relatados de manera épica tanto en carga dramática como en duración (casi tres horas), sin perder ese nervio que le caracteriza ni su voyeurismo por los mundos de gángsters.

'Gangs of New York': venganza por madurar

Su dirección cuenta con las virtudes esperables, aunque la consistencia de la historia se tambalea de igual modo que el interés que podamos tener en ella. Por ello, es más remarcable por esa primera conexión que mantiene con el que será su intérprete favorito durante este siglo XXI. DiCaprio, todavía con la juvenil y angelical cara que dominó el mundo con 'Titanic', tiene aquí su primer contacto serio con la clase de cine que quiere hacer.

El director aprovecha el carácter todavía por madurar de su "descubrimiento" para que el relato de venganza tenga la urgencia y el carisma necesarios. Aunque sus mejores colaboraciones vendrían después, especialmente con DiCaprio abrazando personajes más incorregibles moralmente o incluso patéticos, la sintonía con Scorsese da buenos frutos y, junto con un Day-Lewis en modo animal, dan una película potente.

