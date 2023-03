Es una película aterradora repleta de sustos impactantes: llega a Amazon Prime Video el gran fenómeno del cine de miedo de los últimos años

El cine de terror nos deja grandes sorpresas de vez en cuando, dejando así claro que el interés del público hacia este género sigue muy vivo. Uno de los últimos ejemplos de ello lo tenemos con 'Smile', una película que arrasó en taquilla tras su ingeniosa campaña promocional y que desde hoy mismo se puede ver si coste adicional en Amazon Prime Video.

Por qué merece la pena verla

'Smile' es ante todo una película de terror. Aquí no se busca indagar en ninguno de los temas que propone Parker Finn, guionista y director de la película, pues en su lugar está más interesado en ir hilvanando una serie de escenas que buscan crear miedo en el espectador. Eso también supone el uso de los temidos jumpscares, pero siempre de una forma honesta y directa.

En lo argumental es muy difícil no acordarse de otras películas como 'The Ring' o 'It Follows', pero, como apuntaba antes, 'Smile' va siempre de frente y prefiere centrarse en los miedos más primarios del espectador para ir creando un clima de desasosiego que encuentren un buen acomodo en la interpretación de Sosie Bacon. De esta forma, los impactos emocionales a los que Finn somete a su protagonista se extiende con eficacia a las reacciones del público, siempre y cuando uno no se enfrente a esta película desde el cinismo.

En mi caso, su visionado quedó empañado por el lamentable comportamiento de otra persona en la sala durante el tramo final de la película, por lo que seguramente aproveche su llegada a Prime Video para darle otra oportunidad sin que nadie me la fastidie. Y si todavía la tenéis pendiente, os recomiendo darle una oportunidad, que quizá no sea una gran película, pero sí cumple con creces con lo que promete.

Por cierto, la secuela ya está oficialmente en marcha y Finn ha prometido que será muy diferente.

