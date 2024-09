La película de Prime Video que está arrasando de forma histórica. Lleva más de un mes como la número 1 de Amazon en todo el mundo, pero en España ni siquiera está en el Top 10

Es evidente que Prime Video está muy lejos del ritmo de estrenos de Netflix, algo que ayuda a que sus lanzamientos tengan más tiempo para intentar brillar. Sin embargo, algunos lo hacen desde el primer momento, pues hay una película que lleva más de un mes siendo la número 1 de la plataforma de Amazon en todo el mundo -algo tremendamente inusual-, aunque se da la curiosidad de que en España ahora mismo ni siquiera aparece en el Top 10.

El título que ha logrado ese hito es 'Jackpot!', la nueva comedia de Paul Feig ('La boda de mi mejor amiga') que parece una especie de variante humorística de la saga 'La Purga'. Su premisa es que en 2030 se lanzó una lotería con un premio multimillonaria, pero con la pega de que si el ganador es asesinado antes de que se haga de noche, la persona responsable de su muerte puede quedarse con el premio. La historia se centra en Katie Kim, una joven que se hace accidentalmente con el boleto premiado y tendrá que hacer todo lo posible por sobrevivir.

Protagonizada por Awkwafina, John Cena y Simu Liu ('Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'), 'Jackpot' se estrenó el pasado 15 de agosto y rápidamente se situó como la película de Prime Video más vista en multitud de países. Hoy aún mantiene el número 1 según Flixpatrol, pero hay territorios en los que ya ha perdido fuelle. Por ejemplo, en España desapareció del Top 10 hace un par de días.

Ni crítica ni público quedaron muy contentos

Por otro lado, la crítica no fue muy generosa con ella, pues cuenta con apenas un 30% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Eso si, no es uno de esos casos en los que ha conquistado al público pero no a la prensa especializada, ya que en IMDb apenas llega a una nota media de 5,8, apenas consigue un 52% de opiniones positivas de los espectadores en Rotten Tomatoes yen Filmaffinity baja hasta un 4,7.

Por mi parte pude verla hace unas semanas estando de vacaciones y me pareció una clara oportunidad perdida. Si es verdad que tiene alguna situación simpática, pero es uno de esos casos en los que te quedas pensando que ojalá te gustase más, pero es que no me está dando motivos para ello.

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video

En Espinof | Las 9 mejores películas de Netflix en 2024