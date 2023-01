La película que iba a convertir a Jeremy Renner en el próximo Tom Cruise está en Amazon Prime Video: un blockbuster de espionaje alucinante y de vértigo

No tiene él necesariamente la culpa, ya que hablamos de un actor notable que ha dejado interpretaciones memorables en su trayectoria, pero Jeremy Renner no ha podido evitar ser un representante de los fallos del cálculo del Hollywood reciente. Estas últimas décadas ha tenido dificultades para dar con estrellas de cine de verdad, y ha intentado sacar adelante proyectos a partir de rostros que, si bien apreciables, no eran suficientes para llevar al público a las salas.

En un buscado cambio de ciclo donde las franquicias fuesen tan importantes como quienes las lideran, Renner se vio envuelto en dos proyectos que no salieron como debían. 'El legado de Bourne' fue su oportunidad de relevar a Matt Damon en la saga de espionaje y thriller realista, pero recibió desdén. Su otra gran oportunidad fue casi literalmente arrebatada de sus manos: 'Misión imposible: Protocolo fantasma'.

Aceptar la misión

Disponible en Amazon Prime Video desde hace unos pocos días, además de en otras plataformas grandes como Netflix y HBO Max, la cuarta película de la versión cinematográfica de la franquicia de espías estaba destinada a ser un fin de ciclo. Con tres entregas exitosas con Tom Cruise al frente, pero este en un punto flaco como gran estrella de Hollywood, en Paramount empezaron a considerar un relevo generacional para seguir adelante con estas películas.

Renner fue el escogido para lo que iba a ser un paso del testigo, con Brad Bird ejerciendo de artesano en su gran salto a la acción real tras una carrera dedicada al cine de animación. Sin embargo, Cruise no cedió el control y tomó 'Protocolo fantasma' como el primer paso a su resurgimiento popular. Reclutó a Christopher McQuarrie, con quien había tenido buen feeling en colaboraciones recientes, para realizar las reescrituras del guion durante el rodaje y viró la dirección de nuevo hacia el personaje de Ethan Hunt.

Por ello, Cruise sigue teniendo un lugar prominente en la función, empezando aquí su particular apuesta continua contra la muerte haciendo escenas de acción cada vez más arriesgadas. Su escalada del edificio más alto de Dubai representa uno de los puntos más altos de la saga en este apartado, haciendo un tramo brillante de inicio a fin que muestra la excelencia que estas películas son capaces de ofrecer.

'Misión imposible: Protocolo fantasma': trabajo en equipo

Sí que es cierto que 'Protocolo fantasma' empieza a asentar la idea del equipo como otro elemento fundamental y recurrente para la etapa McQuarrie, que tomaría la labor de dirección en la siguiente película. Tanto Renner como Paula Patton y Simon Pegg tienen sus pequeños momentos en la intriga y la tensión, dejando una sensación más coral que las tres entregas anteriores.

Por supuesto, nada de lo que intentan llega a los niveles kamikazes de Cruise. Por eso no queda la sensación de que Renner está plenamente aprovechado, a pesar de que su trabajo es notable. Los momentos donde puede participar muestran que es una incorporación estupenda a la franquicia, y puede ser parte importante aunque sea detrás de la gran estrella. No es su culpa que Hollywood intentase hacerle algo que no era (no es Tom Cruise, es lo que se conoce como un actor de carácter excelente), porque cuando le ha tocado ha estado a la altura.