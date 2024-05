Prime México tiene el otro mayor éxito de Marvel en su historia por debajo de 'Endgame', y lleva una semana entre lo más visto de la plataforma

Antes de que entrásemos en esta rara etapa con una Marvel un tanto desnortada, parecía que no había nada que la compañía tocase que no convirtiese en oro. Las cintas del hombre arácnido siempre han gozado de una gran popularidad, pero ninguna tanto como la última entrega de Tom Holland, que se encuentra desde hace unos días entre lo más visto de Prime México.

'Spider-Man: Sin Camino a Casa' ('Spider-Man: No way Home') es el final de la trilogía empezada en 2017 por 'Spider-man: De regreso a casa', que suponía el nacimiento de un nuevo Spiderman tras los legendarios Tobey Maguire y Andrew Garfield, y culminaría en 2021 con una de las aventuras más épicas del personaje.

Dirigida por Jon Watts, el cineasta supo transmitir el tono divertido del personaje a una escala épica y a una ambientación más contemporánea, a la vez que lo integraba con éxito en el resto del Universo Cinematográfico de Marvel. La película fue todo un éxito en taquilla, recaudando unos impresionantes 800 millones de dólares y quedando así solo por debajo de 'Avengers: Endgame', el mayor éxito hasta la fecha de la compañía.

Emoción y legado

El resto de Marvel tiene además un gran peso en esta secuela. Al contrario que las anteriores, que desarrollan un universo bastante autocontenido con unos secundarios propios y unos villanos memorables, 'Sin camino a casa' se abre por completo al resto del universo arácnido, contando con la presencia de viejos conocidos de la saga arácnida, y reverenciando casi viente años del superhéroe en el cine.

Las críticas fueron muy positivas por lo general. En Empire se mostraron entusiastas y celebraron la capacidad del film se sacar adelante un "difícil truco narrativo". En The New York Post se centraron en la actuación de Holland, "Peter emana seriedad, fuerza emocional, brutalidad, un amor creíble, ¡y una angustiosa escena bajo la lluvia!". En su crítica para Espinof, Mikel Zorrilla escribió que si bien no cree que sea la mejor versión de la película que se podía contar, es "un grandísimo entretenimiento que deja claro que el Universo Marvel todavía puede ofrecernos cosas muy estimulantes".

A pesar de su gran éxito, la continuidad del personaje en el UCM estuvo en duda durante mucho tiempo, la batalla legal entre Marvel y Sony por el personaje sigue trayendo cola, y eso estuvo acompañado por diferencias creativas. Desde Sony querían algo espectacular que continuara la tendencia de “varios Spider-Man”, mientras que en Marvel optaban por un enfoque más emocional y minimalista, con el que parecen haber llegado a un acuerdo final. Hasta que llegue la nueva, ‘Sin camino a casa’ se mantiene como una espectacular película-evento que abraza el legado del personaje.

