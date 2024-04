"Tenemos un legado que proteger". Tom Holland ya está trabajando en 'Spider-Man 4', pero tendremos que ser pacientes para ver la nueva película del superhéroe por un motivo esencial

Después de que el Universo Cinematográfico de Marvel cerrase su trilogía de 'Spider-Man' con ese evento multiversal repleto de fan service y con sabor a fin de ciclo titulado 'No Way Home', una de las preguntas que más se repitieron tras su estreno fue "¿Y ahora, qué?". Si esta incógnita estaba carcomiéndote por dentro, calma total, porque La casa de las ideas no iba a perder la oportunidad de seguir exprimiendo a uno de sus iconos más queridos.

Tejiendo una nueva telaraña

Desde el Sands International Film Festival —vía Deadline—, Tom Holland ha hablado sobre los próximos pasos de su carrera, los cuales pasan por una 'Spider-Man 4' que ya no es cuestión de si va a materializarse o no, sino cuándo va a hacerlo. El intérprete del último Peter Parker cinematográfico ha respondido del siguiente modo a la pregunta de si quiere hacer más cintas del trepamuros marvelita.

"La respuesta simple es que siempre querré hacer películas de Spider-Man. Debo mi vida y mi carrera a Spider-Man. Así que la respuesta simple es sí, siempre querré hacer más".

No obstante, hay una "respuesta más complicada", y elaborarla implica sumergirse en las consecuencias de lo que pudimos ver en 'No Way Home'. Ya hay un equipo creativo trabajando en una historia potencial para 'Spider-Man 4', pero el proceso se está tomando con calma para no quedarse anclados en el pasado y poder ofrecer una experiencia nueva que, a su vez, continúe siendo marca de la casa.

"Tenemos a los mejores en el negocio trabajando en lo que puede que sea la historia, pero hasta que no lo hayamos resuelto, tenemos un legado que proteger. La tercera película fue muy especial por tantos motivos que tenemos que asegurarnos de que hacemos lo correcto. Esta es la primera vez que he sido parte del proceso creativo tan pronto. Sólo estoy observaUh, endo y aprendiendo. Es una etapa muy divertida. Como dije, todo el mundo quiere que ocurra, pero queremos estar segundos de no repetir las mismas cosas una y otra vez".

Todo el mundo quiere que 'Spider-Man 4' sea una realidad, incluso un servidor, que quedó profundamente decepcionado con 'No Way Home' pero que continúa viendo un potencial tremendo a la etapa de Holland, que ya nos dio dos alegrías importantes con 'Homecoming' y 'Lejos de casa'. Sin prisa, pero sin pausa.

