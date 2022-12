Que no os engañen: Amazon Prime Video no ha destronado a Netflix en Estados Unidos y el truco es obvio

La noticia no ha tardado en salir en todos los medios: ¡Prime Video supera a Netflix por primera vez en Estados Unidos! ¡Mal lo tiene el gigante rojo para seguir con su hegemonía! No hay mes en el que una encuesta de penetración social de los streaming indique que el servicio de vídeo de Amazon sube como la espuma. Y, sin embargo, la trampa es evidente. Lo que hay que plantearse es por qué todos hacen como si no lo supieran.

Envíos en un día y más

Quien crea que todos los suscriptores de Amazon Prime ven Prime Video -o incluso saben de su existencia- es un iluso. Las ventajas del servicio son otras: el servicio de streaming, por más que algunos nos pasemos el día hablando de 'El señor de los anillos: los anillos de poder' o 'The boys', es una ventaja secundaria, como lo son Prime Reading o Amazon Photos.

¿Diríamos que el servicio de guardado de fotos de Amazon tiene 200 millones de usuarios en todo el mundo? Suena igual de ridículo que decir que Prime Video los tiene. Sí, claro que tiene series que son un éxito, e incluso fenómenos sociales a gran escala, pero dista mucho de ser la primera opción de la mayoría de usuarios, más acostumbrados a servicios de streaming puro como Netflix, HBO Max o Disney+.

Dicho de otra manera: es injusto medir los usuarios de un servicio multiespecializado como Amazon Prime de la misma manera que se hace con un servicio específico de streaming. Es como comparar el éxito de una frutería de barrio con la de un supermercado, contando a todos los compradores del supermercado como clientes de su propia frutería. Sí, claro que habrá gente que compre allí, pero no es ni lejanamente cierto.

Un gritón de usuarios

Es verdad que es difícil separar a los usuarios de Prime de los de Prime Video, al igual que lo es separar a los usuarios de Movistar de los de Movistar Plus+, pero no siempre se hace la aclaración de que tener disponible un servicio no significa ser cliente. Por eso, estas bombas informativas, máxime cuando vienen de un tipo de servicio que no da datos específicos, es mejor cogerlas con pinzas.

Kantar Media decía hace unos meses que Prime Video suponía el 43,1% de las nuevas suscripciones a servicios de streaming en el primer trimestre del año, pero estamos en las mismas: ¿Cuántos se han suscrito realmente a Prime Video y cuántos a Prime? ¿Navegar un rato en el catálogo por curiosidad porque está incluido dentro de la promoción que realmente te interesa cuenta como "ser usuario"?

Claro está, Prime Video no es la única que usa estas triquiñuelas para aumentar su base de usuarios de forma artificial: por ejemplo, Apple regaló meses y meses de Apple TV+ a nuevos usuarios de sus productos y de PlayStation. A nadie se le escapa que, efectivamente, 'El señor de los anillos: los anillos de poder' ha sido un exitazo con más de 100 millones de reproducciones, pero, ¿realmente ha sustituido Prime Video a Netflix en el imaginario colectivo?

Han mordido el anzuelo

Muchos estaréis diciendo que el bombazo de 'Los anillos de poder' ha sido tan gordo que ha modificado las cifras de una manera así de definitoria. Y sí, claro que ha sido un éxito increíble, pero también lo fue 'La casa del dragón', y todos nos sorprenderíamos si HBO Max apareciese de repente en primer lugar de las listas... teniendo más estrenos (y, por lo general, más virales) que Prime Video.

Al final, la clave está en aquel viral de hace un par de años, la fabulosa autoparodia de Venga Monjas con el 'Han mordido el anzuelo', donde el propio briefing del anuncio decía "Sobre todo que quede claro que tu suscripción a Amazon Prime incluye Prime Video con todas sus series y todas sus películas". ¿Es una coña marinera? Sí. ¿Un indicador de que la propia Amazon es consciente de que muchísima gente no sabe que con los gastos de envío gratis también tiene "un Netflix"? Por supuesto.

Y esto no es un comentario sobre el catálogo de Prime Video, un fabuloso reducto en el que poder encontrar desde películas imposibles hasta blockbusters seriéfilos o pequeñas miniseries de calidad para otro tipo de público, y que se está arriesgando con historias que el resto de streamings han pasado por alto, como 'Invencible'. Pero, ¿son los número uno del mercado, como claman cada dos por tres en las encuestas? ¿Están a punto de quitarle a Netflix su categoría de intocable en el imaginario popular? Diría que aún queda mucho para eso... si es que algún día llega.