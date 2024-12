'Red One' desvela su inminente fecha de estreno en Prime Video tras su enorme fracaso en cines. Dwayne Johnson y Chris Evans quieren ser los reyes de Amazon estas navidades

En Amazon han decidido que no querían esperar más para estrenar 'Red One' en Prime Video. Teniendo en cuenta lo mal que ha ido en taquilla y la temática de la película, es lógico que se haya decidido que este vehículo al servicio de Dwayne Johnson y Chris Evans llegue ya mismo en streaming. En concreto, será este jueves 12 de diciembre cuando esté ya disponible en Prime Video.

En cines no ha funcionado

La gran losa en contra de 'Red One' ha sido su abultado presupuesto, ya que ha tenido un presupuesto de 250 millones de dólares, por lo que los 163 millones de recaudación mundial que acumula ahora mismo saben a muy poco. Lo curioso es que todavía aguanta en el Top 10 de Estados Unidos, por lo que podría haber sumado todavía algo más de dinero, pero en Amazon han dicho que hasta aquí hemos llegado.

Dirigida por Jake Kasdan ('Jumanji: Bienvenidos a la Jungla'), 'Red One' es una aventura de fantasía que cuenta cómo tras el secuestro de Papá Noel, el jefe de seguridad del Polo Norte une fuerzas con un cazarrecompensas con pocos escrúpulos con el objetivo de salvar la Navidad. Con esa historia, era lógico que en Amazon no esperasen hasta enero o febrero para lanzarla en streaming, la verdad.

Ahora habrá que ver si 'Red One' funciona mejor en streaming, pues ahí puede redimirse de su decepcionante funcionamiento en cines. No nos olvidemos de que Netflix ha estrenado directamente en streaming superproducciones con un coste similar, por lo que esos 163 millones pueden acabar siendo un pequeño plus en lugar de la prueba indiscutible de su batacazo comercial.

