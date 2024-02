El sindiós del remake de 'Road House' crece entre demandas por derechos de autor, acusaciones de uso de IA durante la huelga de actores y declaraciones cruzadas

Cuando hace cosa de un año supimos que Jake Gyllenhaal había empezado a rodar el remake de 'De profesión: duro', que a nuestras tierras llegará con una mezcla de su título original, 'Road House' y de su adaptación al español, muchos pensamos que la producción del largometraje dirigido por Doug Liman se iba a convertir en un sindiós de dimensiones gigantescas.

Esta semana han aflorado dos nuevas polémicas que se unen a las ya existentes —que no son pocas— y que en esta ocasión tienen como uno de sus protagonistas a R. Lance Hill, el guionista de la 'Road House' original que protagonizó Patrick Swayze. Tal y como recoge Los Angeles Times, Hill habría presentado una demanda contra MGM y Amazon Studios por infracción de derechos de autor.

De créditos e inteligencias artificiales

En ella, el escriba alega que en 2021 solicitó que los derechos de autor se le devolviesen después de que la reclamación de United Artists venciese en noviembre de 2023, lo cual fue ignorado por los estudios responsables del remake. ¿El problema? Que, tal y como figura en la demanda, la película no llegó a completarse hasta el mes de enero, una vez venció el plazo de los derechos.

"El 11 de noviembre de 2023, los derechos de autor del guion volvieron así a Hill bajo la Ley de Derechos de Autor. Sin embargo, en contravención del derecho fundamental de terminación autoral de la Ley, los demandados se negaron a reconocer la terminación estatutaria de Hill. En su lugar, los demandados continuaron con la producción de un remake de la película de 1989 derivado del guion de Hill."

A pesar de que la WGA —el sindicato de guionistas— terminase otorgando al guionista el créditos de "historia de" y "guión de", aquí no se ha quedado la cosa. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Hill ha lanzado una nueva acusación contra Amazon, asegurando que se utilizó inteligencia artificial para replicar las voces de los actores durante la huelga del SAG para grabar diálogos adicionales y poder finalizar la producción antes del 10 de noviembre.

Esto no tendría mayor relevancia de no ser porque esta no es la primera vez que se señala al estudio por, presuntamente, haber empleado esta tecnología. El pasado mes de noviembre, el productor Joel Silver fue despedido de Amazon por, según la versión oficial, "abuso verbal". Sin embargo, fuentes de Variety afirmaron que el verdadero motivo fue una suerte de correctivo por mostrar y extender su preocupación por el uso de la IA para poder completar 'Road House' a tiempo.

En Amazon MGM Studios, por supuesto, desmienten todo esto. En su momento ya lo hicieron con la versión sobre el despido de Silver y, ahora, sobre el caso Hill. Ha sido con un comunicado de un portavoz de la compañía.

"La demanda presentada por R. Lance Hill respecto a 'Road House' hoy carece completamente de rigor y numerosas acusaciones son categóricamente falsas. La película no utiliza ninguna IA en lugar de las voces de los actores. Esperamos defender nuestros derechos contra estas afirmaciones".

Jake al rescate

El otro frente abierto que ha cobrado nuevamente protagonista es el que abrió Doug Liman hace cosa de un mes. El director optó por tratar de boicotear el estreno de 'Road House' por la decisión de Amazon de lanzarlo directamente en su plataforma de streaming y no en salas de cine; una lucha que, según Variety, también pudo estar detrás del despido de Silver, que "continuó presionando por un estreno en cines y se volvió tan combativo que el estudio amenazó con cortar lazos con él".

En un ensayo escrito en Deadline, Liman argumentó lo siguiente:

"Amazon no tiene interés en apoyar a los cines. Amazon transmitirá exclusivamente 'Road House' en Amazon Prime. Amazon me pidió a mí y a la comunidad cinematográfica que confiáramos en ellos y en sus declaraciones públicas sobre el apoyo a los cines, y luego recularon y están usando 'Road House' para vender accesorios de fontanería.

Eso perjudica a los cineastas y estrellas de 'Road House' que no comparten los beneficios de una película exitosa en una plataforma de streaming. Y privan a Jake Gyllenhaal, quien ofrece una actuación excepcional, de la oportunidad de ser reconocido en la temporada de premios. Pero el impacto va mucho más allá de esta película. Esto podría dar forma a la industria durante décadas".

Pues bien, ha sido, precisamente, Gyllenhaal, quien ha explicado en una entrevista con Total Film que Amazon dejó claro que 'Road House' sería una película destinada a streaming desde el primer momento.

"Adoro la tenacidad de Doug, y creo que está abogando por los cineastas, y por el cine en el cine, y por los estrenos en cines. Pero Amazon siempre dejó claro que era para streaming. Solo quiero que la vea la mayor cantidad de personas posible. Y creo que estamos viviendo en un mundo que está cambiando en cómo vemos y miramos películas, y cómo se hacen. Lo que está claro para mí, y lo que me gustó tanto, fue el profundo amor de [Liman] por esta película, y su orgullo por cuánto le importa, lo buena que cree que es, y cuánto debería verla la gente".

Las palabras del actor confirmarían lo expuesto en el artículo que publicó Variety sobre el convulso largometraje, en el que se apuntaba que Liman, Gyllenhaal y Silver pudieron optar por hacer la película por 60 millones de dólares y tener un estreno en salas de cine o lanzarla únicamente en streaming con un presupuesto de 85 millones de dólares. La fuente lo dejó claro: "Todos eligieron el dinero".

'Road House' se incorporará el próximo 21 de marzo al catálogo de Prime Video.

