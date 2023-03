Jake Gyllenhaal ya rueda el remake de 'De profesión: duro', y este vídeo demuestra que se ha puesto mamadísimo para la ocasión

La agenda de Jake Gyllenhaal está especialmente apretada. Después de su papelón en la fantástica 'Ambulance' del maestro Michael Bay y de prestar su voz a Clade en ese batacazo comercial titulado 'Mundo extraño', el actor tiene en la recámara la friolera de once proyectos cinematográficos y televisivos entre los que se encuentra uno de esos remakes que jamás creímos que llegarían a materializarse.

La nueva ocurrencia de Hollywood no ha sido otra que versionar 'De profesión: duro', el largometraje de 1989 dirigido por Rowdy Herrington en el que Patrick Swayze dio vida a Dalton, un portero del bar de carretera Double Deuce de Missouri que se enfrenta con un hombre de negocios corrupto mientras corteja a la doctora del lugar.

En este remake, Gyllenhaal interpreta a un ex luchador de UFC y parece que se ha tomado tan en serio como de costumbre la preparación del rol. El pasado viernes, el actor hizo acto de presencia en un evento de UFC 285 en Las Vegas para rodar escenas de la película durante una sesión de pesaje, y tal y como hemos podido comprobar a través de la cuenta de Twitter MMA Junkie, el bueno de Jake está mamadísimo.

Jake Gyllenhaal and former UFC fighter Jay Heiron film a scene for the Road House remake after #UFC285 ceremonial weigh-ins. 🎥 pic.twitter.com/jl48bOXIbv